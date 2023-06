Rébellion de Wagner : Sergueï Choïgou, l’irremplaçable fusible de Vladimir Poutine

ÉTONNANTE LONGÉVITÉ

La rébellion d'Evguéni Prigojine, patron du groupe Wagner, s’est achevée sans le départ pourtant exigé par le chef des mercenaires du ministre de la Défense Sergueï Choïgou. Ce dernier apparaît sur la sellette depuis le début de la guerre en Ukraine, mais Vladimir Poutine n’en finit pas de le soutenir. Jusqu’au bout ?

Image extraite d'une vidéo montrant le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou aux côtés d'officiers et diffusée le 26 juin 2023, après un week-end marqué par la rébellion du patron de Wagner Evguéni Prigojine.

Sergueï Choïgou qui regarde par le hublot d’un avion de guerre. Sergueï Choïgou qui examine des cartes militaires. Sergueï Choïgou en pleine discussion avec des officiers. À ceux qui se demandaient où est le ministre russe de la Défense depuis la rébellion des mercenaires du groupe Wagner, Moscou a répondu, lundi 26 juin, par cette vidéo qui le présente en déplacement non loin du front en Ukraine.

Certes, la vidéo n’est pas datée, et certains ont suggéré que le pouvoir russe a tenté de recycler d'anciennes images pour laisser imaginer un Sergueï Choïgou en première ligne. Mais qu’importe l’éventuelle manipulation, l’essentiel est que "la publication de ces images signale à l’opinion publique que Vladimir Poutine soutient son ministre de la Défense", assure Jenny Mathers, spécialiste de la Russie à l’université d'Aberystwyth, au pays de Galles. "Le Kremlin tente de donner l’impression qu’il y a une certaine stabilité et continuité à la tête de l’État après les événements de ce week-end", ajoute Stephen Hall, spécialiste de la Russie à l’université de Bath (sud-ouest de l’Angleterre).

L'ami de longue date

Evguéni Prigojine, le patron du groupe Wagner, avait fait de la chute de Sergueï Choïgou l’alpha et l’omega de sa rébellion. Avec la vidéo mettant en scène le ministre de la Défense, le Kremlin enfonce le clou en assurant que le coup de force a échoué sur toute la ligne car "le limogeage n’est pas d’actualité", souligne Luke March, spécialiste de la politique russe à l'université d'Édimbourg.

"Le plus important pour Vladimir Poutine, pour l’instant, est de prouver qu’il ne prend pas de décision – comme renvoyer un ministre – sous la pression", ajoute cet expert. "Le renvoyer maintenant reviendrait à reconnaître que quelque chose ne va pas et forcerait le Kremlin a changé son récit sur le cours de la guerre en Ukraine, ce qui n’est pas acceptable", ajoute Jenny Mathers.

En effet, le coup de force initié par Evguéni Prigojine a déjà démontré une certaine faiblesse au sommet du Kremlin, et Vladimir Poutine ne veut pas en rajouter. Autrement dit, Sergueï Choïgou survit politiquement justement parce que le "rebelle" Prigojine a demandé sa tête.

Mais ce n’est pas tout. Le ministre de la Défense n’en finit pas, en réalité, de survivre depuis le début de la guerre. Il est devenu, au fil des mois, le punching-ball favori des détracteurs ultra-nationalistes de la manière dont la guerre est menée en Ukraine. “Il faut reconnaître que sous ses ordres, l’armée russe n’a pas brillé depuis le début de l’offensive lancée en février 2022”, note Stephen Hall.

À cet égard, le maintien du ministre de la Défense à son poste est la preuve la plus évidente que tout le système Poutine "repose davantage sur la loyauté que sur la compétence", note Luke March. Sergueï Choïgou appartient, en effet, au cercle "de plus en plus restreint des intimes du président en qui il a encore confiance", souligne Stephen Hall.

Les deux hommes sont partis en vacances ensemble, ont pêché ensemble : c’est une bromance qui remonte à loin. "Vladimir Poutine l’a nommé à son poste en 2012 en remplacement d’Anatoli Serdioukov qui s’était fâché avec une partie des généraux pour avoir lancé une vaste réforme de l’armée qui remettait en cause leur façon de faire", explique Jenny Mathers. Dès le départ, Sergueï Choïgou est ainsi apparu comme l’homme qui sait arrondir les angles pour son patron. "Il est revenu sans en avoir l’air sur la plupart des avancées de la réforme de son prédécesseur afin d’arranger les relations entre le Kremlin et l’armée. Et depuis lors, il a toujours su s’y prendre pour présenter les choses sous un angle positif à Vladimir Poutine", précise l’experte de l’université d'Aberystwyth.

Le remplacer par qui ?

Sergueï Choïgou dispose d’un autre avantage précieux aux yeux du maître du Kremlin : il est en partie Touvain – un peuple turcophone de Sibérie, vivant dans la république de Touva – et, à ce titre n’est pas un Russe "ethnique". Conséquence : "Il aurait très peu de chance de devenir président russe et ne représente donc pas une menace au pouvoir de Vladimir Poutine", résume Jenny Mathers.

Pourquoi se débarrasser d’un conseiller cochant toutes les bonnes cases ? Et surtout, pour qui ? "Une autre raison de la longévité de Sergueï Choïgou est qu’il n’y a pas de vraie alternative", assure Stephen Hall. Un nom a commencé à émerger ces derniers jours en Russie, d’après les experts interrogés par France 24 : celui du gouverneur de la région de Toula, Alexeï Dioumine.

Mais ce général et ancien chef adjoint du GRU – le service de renseignement militaire – a deux défauts majeurs aux yeux de Vladimir Poutine : il est plutôt jeune (50 ans) et ambitieux, et il réputé très proche d'Evguéni Prigojine.

Pour autant, Sergueï Choïgou ne peut pas survivre politiquement à tout. La rébellion du chef de Wagner "a indéniablement fragilisé l’image du ministre de la Défense", assure Luke March. Il a été médiatiquement le grand absent de ce week-end de troubles en Russie, ce qui "n’a pas donné l’impression qu’il était capable de défendre la nation, ce qui est pourtant la définition de son poste", poursuit le politologue de l’université d’Édimbourg.

Le fusible Guérassimov ?

Nul doute que cette discrétion en temps de crise ne va pas redorer son blason auprès des généraux et commentateurs ultra-conservateurs attachés à l’image d’un État fort. "Jusqu’à présent, Sergueï Choïgou a été un paratonnerre bien pratique pour Vladimir Poutine. C’est lui qui attirait toutes les critiques. Mais si Vladimir Poutine continue à soutenir son ministre de la Défense envers et contre tout, il va finir par lier son destin à celui de Sergueï Choïgou", estime Luke March.

La résilience de Sergueï Choïgou "va aussi dégrader un peu plus le moral des généraux qui vont avoir l’impression que les critiques visant la manière dont la guerre en menée – qui avaient été reprises par Evguéni Prigojine – ne sont absolument pas entendues en haut lieu", note Luke March.

Une solution dont le président russe dispose pour se sortir de ce guêpier politique consisterait à sacrifier Valéri Guérassimov, le bras droit de Sergueï Choïgou et actuel chef d’état-major des armées. Le problème est que Valéri Guérassimov est un militaire, contrairement au ministre de la Défense qui n’a jamais servi dans l’armée. "En pleine guerre, la décision de renvoyer celui qui a de l’expérience et de garder celui qui n’en a pas risque d’être mal prise par l’armée", note Luke March. Mais comme cela affaiblit le camp Choïgou, faire sauter le fusible Guérassimov pourrait "permettre à Vladimir Poutine de gagner un peu de temps", suggère cet expert.

Du temps pour quoi faire ? Le président russe espère peut-être que d'ici six mois ou plus, l'opinion finira par oublier cette rébellion d'un week-end. Il pourra alors se séparer de son fidèle Sergueï Choïgou sans que ce limogeage ne soit perçu comme une concession.

