🔴 En direct : le bilan du bombardement d'un restaurant à Kramatorsk s'alourdit

HEURE PAR HEURE

đź”´ En direct : le bilan du bombardement d'un restaurant Ă Kramatorsk s'alourdit

Une frappe russe mardi contre un restaurant à Kramatorsk, dans l'est de l'Ukraine, a fait au moins huit morts et 56 blessés, selon un nouveau bilan communiqué mercredi par les services de secours. L'écrivain Hector Abad et deux autres personnalités colombiennes, dont une journaliste de France 24, étaient présents. Suivez heure par heure l'évolution de la situation en Ukraine et en Russie.

Un homme devant un magasin et un restaurant détruits par une attaque russe à Kramatorsk, en Ukraine, le 27 juin 2023. © Donetsk regional administration, AP

Texte par : FRANCE 24 Suivre

Publicité Lire la suite 6 h 33 : au moins huit morts et 56 blessés dans le bombardement d'un restaurant à Kramatorsk  Une frappe russe mardi contre un restaurant à Kramatorsk, dans l'est de l'Ukraine, a fait au moins huit morts et 56 blessés, selon un nouveau bilan communiqué par les services de secours. Parmi les morts figurent trois enfants, a indiqué le Service d'urgence de l'État d'Ukraine sur Telegram. "Les sauveteurs fouillent les décombres du bâtiment détruit et recherchent des personnes qui se trouvent probablement sous les décombres", a-t-il ajouté.  4 h 22 : Taïwan détecte deux navires de guerre russes au large de ses côtes Taïwan a détecté mardi deux frégates russes au large de sa côte est, déployant navires de surveillance et avions pour scruter leurs mouvements, a indiqué le ministère de la Défense de l'île. Les bateaux russes ont été "détectés en train de voguer du nord au sud dans les eaux au large de notre côte est" à 23 h locales (15 h GMT), a expliqué le ministère dans un communiqué. L'île autonome a surveillé les mouvements de ces deux bâtiments, "déployé des avions et des navires et (activé) des systèmes de missiles sur la côte pour monter la garde". Si Taïwan rapporte presque quotidiennement la présence de bateaux chinois près de ses eaux, celle de vaisseaux russes est inhabituelle. 3 h 01 : au moins quatre morts dans la frappe russe contre un restaurant à Kramatorsk "Quatre personnes, dont une jeune fille de 17 ans, ont été tuées", a indiqué le parquet général ukrainien sur Telegram. Les services de secours ont pour leur part fait état de 47 blessés. "L'impact a provoqué un incendie. Il pourrait y avoir des gens sous les décombres. Le nombre final de victimes reste à clarifier", a précisé le parquet. La frappe a détruit le restaurant Ria Pizza, un établissement du centre de Kramatorsk apprécié par les journalistes et les militaires. Selon la police ukrainienne, la Russie a tiré deux roquettes sol-air S-300 sur cette ville qui comptait 150 000 habitants avant la guerre, et qui reste la seule grande agglomération encore sous contrôle ukrainien dans l'est du pays. 1 h 18 : l'écrivain Hector Abad et deux autres personnalités colombiennes, dont une journaliste de France 24, étaient présents lors de la frappe à Kramatorsk Trois personnalités colombiennes, dont l'écrivain célèbre Hector Abad, étaient présents lors du bombardement qui a visé mardi soir un restaurant bondé de Kramatorsk, dans l'est de l'Ukraine. "Alors que nous dînions dans le restaurant Rai Pizzeria avec Victoria Amelima, une extraordinaire écrivaine ukrainienne, et la grande journaliste (colombienne) Catalina Gomez, le restaurant a été la cible d'une frappe de missile russe", indique un communiqué signé d'Hector Abad et Sergio Jaramillo. Écrivain à la renommée internationale, Hector Abad est notamment l'auteur de "L'oubli que nous serons", succès littéraire dont un film a été tiré en 2020. Sergio Jaramillo, homme politique colombien, fut l'un des principaux négociateurs de l'accord de paix signé en 2016 avec la guérilla marxiste des Farc. Catalina Gomez est la correspondante en Ukraine de France 24 en espagnol. Sergio Jaramillo a une contusion a la jambe, tandis que Hector Abad et Catalina s'en sont sortis indemnes, selon France 24 Bogota. L'Ukrainienne Victoria Amelima "est quant à elle dans un état critique, blessée au crâne", ajoute le texte. Hector Abad et Sergio Jaramillo, sympathisants de la cause ukrainienne, séjournaient dans l'est de l'Ukraine pour "exprimer au peuple ukrainien la solidarité de l'Amérique Latine contre la barbarie et l'invasion illégale menée par la Russie", ajoute le texte, qui souligne que "les attaques contre des lieux civils sont un acte de barbarie". 0 h 09 : l'Otan prête à se défendre contre "Moscou ou Minsk" L'Otan est prête à se défendre contre toute menace en provenance de "Moscou ou de Minsk", a affirmé le secrétaire général de l'Alliance atlantique, Jens Stoltenberg, après que la Biélorussie a annoncé accueillir le patron de Wagner, Evguéni Prigojine. Jens Stoltenberg a indiqué que l'Otan allait décider de renforcer ses systèmes de défence lors d'un prochain sommet à la mi-juillet en Lituanie afin de protéger tous ses membres, particulièrement ceux ayant une frontière commune avec la Russie et la Biélorussie. L'essentiel du 27 juin Au moins quatre personnes ont été tuées et 47 blessées dans une frappe de roquette russe qui a touché un restaurant du centre de Kramatorsk, dans l'est de l'Ukraine. Après sa rébellion avortée, le chef du groupe Wagner Evguéni Prigojine se trouve bien en Biélorussie, a affirmé le président Alexandre Loukachenko qui assure que son pays bénéficiera de "l'expérience" des combattants de la milice privée russe. Avec AFP et Reuters