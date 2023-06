"La zone est détruite" : à Kramatorsk, les secours s'organisent après une frappe sur un restaurant

Un tir de roquette russe a frappé mardi 27 juin un restaurant de la ville de Kramatorsk, dans l'est de l'Ukraine, tuant au moins neuf personnes dont trois enfants. La journaliste colombienne Catalina Gomez, correspondante de France 24 en Ukraine se trouvait dans le restaurant avec le célèbre écrivain Hector Abad, l'homme politique Sergio Jaramillo et l'écrivaine ukrainienne Victoria Amelina.

Au moins neuf personnes sont mortes et cinquante-six ont été blessées dans une frappe russe mardi contre un restaurant populaire de Kramatorsk, seule grande ville de l'est de l'Ukraine contrôlée par Kiev, ont annoncé mercredi 28 juin les services de secours.

Selon la police ukrainienne, la Russie a tiré deux roquettes sol-air S-300 sur cette ville qui comptait 150 000 habitants avant la guerre, entrée dans son seizième mois.

La frappe a détruit le restaurant Ria Pizza, un établissement du centre ville apprécié des journalistes et des militaires. Parmi les morts figurent trois enfants, a indiqué le Service d'urgence de l'État d'Ukraine sur Telegram, ajoutant que les sauveteurs "recherchent des personnes qui se trouvent probablement sous les décombres".

"Le restaurant était plein"

La journaliste colombienne Catalina Gomez, correspondante France 24 en Ukraine se trouvait dans l'établissement avec d'autres Colombiens : le célèbre écrivain Hector Abad, l'homme politique Sergio Jaramillo, ainsi que l'écrivaine ukrainienne Victoria Amelina.

"Le restaurant était plein. Nous avons vu des gens blessés, certains très gravement. C'est un miracle que des gens aient survécu", témoigne Catalina Gomez. "Des ambulances sont en train d'arriver mais la zone est complètement détruite."

La romancière ukrainienne de 37 ans dont les ouvrages ont été traduits en anglais, en allemand et en plusieurs autres langues, "est blessée au crâne", selon un communiqué de Hector Abad et de Sergio Jaramillo, publié avant que le bilan ne monte à huit morts. Les trois Colombiens ont quant à eux été légèrement blessés.

Hector Abad et de Sergio Jaramillo séjournaient dans l'est de l'Ukraine pour "exprimer au peuple ukrainien la solidarité de l'Amérique latine contre la barbarie et l'invasion illégale menée par la Russie", explique le texte.

Écrivain de renommée internationale, Hector Abad est notamment l'auteur de "L'oubli que nous serons", succès littéraire dont un film a été tiré en 2020. Quant à Sergio Jaramillo, homme politique colombien, il fut l'un des principaux négociateurs de l'accord de paix signé en 2016 avec la guérilla marxiste des Forces armées révolutionnaires de Colombie.

Esta foto fue tomada esta mañana por @catapluma en la región de Donbas con @hectorabadf Sergio Jaramillo y @vamelina en zona de alto riesgo de ataque por parte de Rusia. Esta tarde fue atacado el restaurante en el que estaban. Jaramillo reporta que el grupo de colombianos está… pic.twitter.com/pUZAmSe0QR — Ricardo Ospina (@ricarospina) June 27, 2023

Outre le restaurant, des appartements, des commerces, des voitures, un bureau de poste et plusieurs autres bâtiments ont subi des dégâts, selon le parquet ukrainien.

Située à l'ouest de Bakhmout, ville dévastée qui a été le théâtre de la bataille la plus longue et la plus sanglante de la guerre, Kramatorsk a été visée à plusieurs reprises par des bombardements russes.

Le plus meurtrier a été celui de la gare de Kramatorsk, frappée en avril 2022, qui avait fait 61 morts et plus de 160 blessés quelques semaines après le début de l'invasion russe et au moment où une foule de civils tentaient de quitter la ville.

Important nœud ferroviaire, Kramatorsk est de facto la capitale régionale depuis que les villes de Donetsk et LouHansk à l'est ont été capturées par des séparatistes prorusses soutenus par Moscou en 2014.

Avec AFP

