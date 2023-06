🔴 En direct : les dirigeants de l'UE vont discuter de la rébellion de Wagner en Russie

HEURE PAR HEURE

Au lendemain de frappes russes qui ont fait 12 morts à Kramatorsk, les chefs d'État et de gouvernement européens vont discuter des répercussions de la rébellion avortée en Russie lors d'un sommet à Bruxelles. Suivez heure par heure l'évolution de la situation en Ukraine et en Russie.

6 h 37 : le bilan du raid sur Kramatorsk s'alourdit Ă 12 morts

Le bilan d'un tir de missile russe contre un restaurant de Kramatorsk, ville de l'est de l'Ukraine, dans l'oblast de Donetsk, s'établit à 12 morts, ont indiqué les services de secours, faisant étant aussi d'une soixantaine de blessés.

Trois enfants font partie des tués dans l'attaque, ont-ils précisé. Kramatorsk, grande ville située à l'ouest de la ligne de front dans la région de Donetsk, a déjà été bombardée par la Russie, notamment lorsqu'une frappe sur la gare ferroviaire avait fait 63 morts en avril 2022.

6 h12 : l'UE ne doit pas "abaisser la barre" pour intĂ©grer l'Ukraine, selon le DanemarkÂ

Le ministre danois des finances, Lars Løkke Rasmussen a déclaré que son gouvernement soutenait l'adhésion de l'Ukraine, la Moldavie, la Géorgie et les Balkans occidentaux, mais a déclaré que les "circonstances géopolitiques" ne justifiaient pas que l'on fasse l'impasse sur les réformes de gouvernance, dans une interview au Financial Times.

L'UE risque d'"importer l'instabilité" si elle assouplit ses normes en matière de démocratie et de corruption pour accélérer la mise en œuvre des réformes, a-t-il expliqué.

5 h 36 : discussion sur les répercussions de la mutinerie avortée en Russie au sommet européen

Les chefs d'État et de gouvernement européens se réunissent, jeudi, en sommet à Bruxelles pour évoquer des mesures supplémentaires de soutien à l'Ukraine et une aide sécuritaire à celle-ci, en présence notamment du secrétaire général de l'Otan.

Si les événements du week-end dernier en Russie ne figurent pas au programme, ni ne sont mentionnés dans les projets de communiqués, la Première ministre estonienne Kaja Kallas a fait savoir que les dirigeants de l'UE allaient discuter de la mutinerie lancée puis abandonnée samedi par le groupe paramilitaire russe Wagner. À l'image de plusieurs de ses pairs européens, la dirigeante estonienne a déclaré que la mutinerie mettait en exergue des failles dans le leadership en Russie.

1 h 24 : Zelensky reçoit le prix 2023 du cercle de réflexion britannique Chatham House

Le prĂ©sident ukrainien a remportĂ© le prix 2023 du cercle de rĂ©flexion britannique Chatham House pour son leadership face Ă l'invasion russe.Â

Sa transformation de "novice en politique à dirigeant en temps de guerre est pour le moins extraordinaire", souligne Chatham House dans un communiqué. "L'ancien acteur a unifié son pays" face à un "ennemi redoutable" et a "créé une forme de diplomatie et de leadership en utilisant les réseaux sociaux et en communiquant directement avec les dirigeants du monde entier, rassemblant une vaste coalition pour soutenir l'Ukraine aux Nations unies et au-delà ".

"Le président Zelensky a uni son pays dans la résistance et la contre-offensive, et a fait preuve d'une grande maîtrise de la diplomatie internationale", a déclaré la directrice de Chatham House, Bronwen Maddox, "ravie qu'il ait accepté ce prix en reconnaissance de ces efforts".

L'essentiel du 28 juin

Des frappes russes ont détruit un restaurant de la ville ukrainienne de Kramatorsk, mercredi, faisant au moins onze morts et une soixantaine de blessés. Le président américain Joe Biden a qualifié de "paria" le chef du Kremlin Vladimir Poutine dont l'armée assure qu'elle ne vise aucune cible civile en Ukraine.

De son côté, Emmanuel Macron a reçu le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg à l'Élysée. Il appelle la Turquie et la Hongrie à ratifier l'adhésion de la Suède à l'Otan avant le sommet que l'Alliance atlantique organise les 11 et 12 juillet à Vilnius.

