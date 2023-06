Alexeï Dioumine, l'ancien garde du corps de Poutine à qui pourrait profiter la rébellion de Wagner

La relève ?

Cinq jours après la fronde avortée d'Evguéni Prigojine, le patron du groupe Wagner, le ministre russe de la Défense russe, Sergueï Choïgou, paraît sur la sellette. Un nom revient régulièrement pour le remplacer : Alexeï Dioumine, un ancien garde du corps de Vladimir Poutine.

Le président Vladimir Poutine et le gouverneur de la région de Toula Alexeï Dioumine, en décembre 2022.

Longtemps considéré comme un allié politique de Vladimir Poutine mais aussi comme l'un de ses rares amis au sein de l'élite russe, le ministre de la Défense Sergueï Choïgou semble dans une position délicate depuis la rébellion avortée d'Evguéni Prigojine. Depuis plusieurs semaines, le groupe Wagner le visait ouvertement, accusant d'être responsable des "faiblesses" de l'armée russe en Ukraine. Pour certains, son opération vers Moscou aura prouvé ses dires. Dans les hautes instances, Sergueï Choïgou apparaîtrait comme celui qui n'a pas su empêcher l'avancée de la milice. Si pour le moment, le Kremlin a préféré afficher son soutien à son ministre, les rumeurs se multiplient sur son éventuel remplacement. Et un nom revient régulièrement pour sa succession : Alexeï Dioumine.

"Il est très probable qu'Alexeï Dioumine devienne ministre de la Défense", écrit ainsi mardi 27 juin l'analyste politique pro-Kremlin Sergueï Markov sur sa chaîne Telegram. "Mais cela ne se produira pas immédiatement, de façon à ce que l'on ne puisse pas penser que Choïgou a été démis de ses fonctions à la demande de Wagner", poursuit-il. "Il semble que Dioumine soit désormais le favori [pour le ministère de la Défense]", abonde Abbas Gallyamov, ancien rédacteur des discours de Vladimir Poutine, lui aussi via sa chaîne Telegram.

De garde du corps à gouverneur

"Ce nom ne sort pas de nulle part. Alexeï Dioumine est depuis longtemps au service de Vladimir Poutine et il a eu à de nombreuses reprises l'occasion de faire ses preuves auprès du chef du Kremlin", explique Stephen Hall, spécialiste de la Russie à l’université de Bath, en Angleterre.

À 50 ans, cet ancien ingénieur électronique de l'armée, fils d'une institutrice et d'un médecin militaire, est gouverneur de l'oblast de Toula, au sud de Moscou, une région qui concentre les plus importantes entreprises militaro-industrielles russes. Mais avant cela, Alexeï Dioumine a surtout passé quinze ans au Service de la sécurité de la présidence de la Russie, comme garde du corps personnel de Vladimir Poutine.

Il était à ses côtés le jour où, lors de la deuxième guerre de Tchétchénie, au début des années 2000, le président russe est monté à bord du mauvais hélicoptère pour le ramener à Moscou. Alexeï Dioumine a tenté de l'avertir, en vain. Si Vladimir Poutine est rentré sans encombre à Moscou, l'appareil initial emprunté par son garde du corps a pris feu et s'est écrasé. "J'ai cru que c'était la fin", a-t-il témoigné auprès du média russe The Kommersant. Le parfait exemple, selon lui, de "la chance" du président. Alexeï Dioumine était là aussi la nuit où Vladimir Poutine, en déplacement en Sibérie, a manqué de se faire attaquer par un ours. L'histoire raconte que son garde du corps a alors effrayé l'animal en vidant son pistolet sur la neige. "Autant de moments qui lui ont permis de gagner la confiance de son patron", résume Stephen Hall.

À partir de 2014, la carrière du garde de corps connaît une accélération fulgurante. Il rejoint le GRU, les services de renseignement militaires. Selon plusieurs sources, il prend les manettes de l'évacuation d'urgence vers la Russie de l'ex-président ukrainien Viktor Ianoukovitch lors de la révolution de Maïdan – une implication que l'intéressé aura toujours démentie, malgré la réussite de l'opération. "Mais surtout, il joue un rôle clé dans l'annexion de la Crimée à la Russie, prouvant ses compétences militaires et ses capacités de stratège", note encore le spécialiste. Forts de ces succès, il décroche la médaille de héros de la Russie et accède, en 2015, au titre de chef de l’état-major des troupes terrestres, avant de devenir vice-ministre de la Défense.

"Avec ce CV et cette expérience, Vladimir Poutine n'aurait donc aucun mal à justifier ce choix pour le ministère de la Défense", résume Stephan Hall. "Comme l'actuel ministre, Alexeï Dioumine est perçu comme loyal envers le régime, mais surtout, il a gagné la réputation de quelqu'un de très compétent… ce que Sergueï Choïgou a du mal à faire valoir en ce moment."

Son passage au ministère de la Défense sera cependant éclair. Il rejoindra l'oblast de Toula quelques mois après. "Poutine était en train de faire le ménage dans son entourage, voulait se débarrasser du gouverneur du moment et en profitait pour placer ses pions", résume le spécialiste. Une énième preuve, donc, de la proximité entre les deux hommes.

La "relève" ou un concurrent potentiel ?

Depuis, Alexeï Dioumine est resté plutôt effacé de la scène publique, mais son lien intime avec le chef du Kremlin lui vaut régulièrement d'être cité comme son possible successeur à la tête de l'État. Alors que la prochaine élection présidentielle est prévue en 2024, "le nommer à la tête du ministère de la Défense pourrait donc être une manière de préparer l'échéance", envisage Stephan Hall.

Avec plusieurs hypothèses : "E beaucoup de points, Vladimir Poutine doit voir en Alexeï Dioumine un potentiel héritier", avance-t-il. "Cela peut donc être une bonne façon de le tester avant 2024, avec l'objectif de le faire monter en grade dans les sphères du pouvoir."

"Mais c'est sans compter que Poutine déteste se sentir en concurrence. Le propulser à ce poste pendant une guerre où l'armée russe paraît en difficulté pourrait être aussi une façon de s'assurer qu'il échoue et qu'il ne représentera pas une menace pour le chef du Kremlin", soulève-t-il. Car même s'il n'est pas encore officiellement candidat, la volonté de Vladimir Poutine, au pouvoir depuis 20 ans, de briguer un cinquième mandat à la tête du pays fait peu de doute.

Autre obstacle : Alexeï Dioumine est réputé proche du chef de Wagner Evguéni Prigojine. "Mais il pourrait finalement tourner cela à son avantage et devenir le ministre du compromis, celui qui ferait l'unanimité aux sein des élites russes, et qui pourrait ainsi apaiser les tensions que génère le conflit en Ukraine", termine Stephen Hall. "Quoiqu'il en soit, cela aurait l'avantage d'être perçu comme une volonté de changement – un souffle nouveau – dans la façon de gérer cette guerre qui patine."

