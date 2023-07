🔴 En direct : la candidature de l'Ukraine à l'UE, une "priorité" de la présidence espagnole

Heure par heure

En déplacement à Kiev, le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez entend exprimer le "soutien inébranlable" de l'Union européenne à l'égard de l'Ukraine. Suivez les derniers développements en direct.

13 h 57 : Pedro Sanchez, une visite "extrĂŞmement symbolique", dit Zelensky

Le président ukrainien a salué la visite "extrêmement symbolique" du Premier ministre espagnol en Ukraine.

"Merci pour votre importante visite et votre soutien à notre peuple !", a-t-il déclaré sur les médias sociaux. "Il est extrêmement symbolique que cette visite ait lieu le tout premier jour de la présidence espagnole de l'UE", a-t-il ajouté.

L'Ukraine s'est vu attribuer il y a un an le statut de candidat à l'Union européenne, et espère commencer des premières négociations formelles cette année sur les mesures que le pays devra prendre pour renforcer ses chances d'entrer dans l'UE.

10 h 22 : Pedro Sanchez arrive à Kiev au moment où l'Espagne prend la présidence de l'UE

Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez est arrivé à Kiev pour rencontrer Volodymyr Zelensky, au premier jour de la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne par son pays.

"Je suis déjà à Kiev. Je voulais que le premier acte de la présidence espagnole du Conseil de l'Union européenne soit en Ukraine" avec son président, a écrit Pedro Sanchez sur son compte Twitter, précisant qu'il transmettrait "toute la solidarité de l'Europe".

Ya en Kyiv.



He querido que el primer acto de la Presidencia española del Consejo de la UE, sea en Ucrania junto a @ZelenskyyUa.



Trasladaré a su Gobierno y al Parlamento toda la solidaridad europea.



Mantendremos el apoyo al pueblo ucraniano hasta que la paz regrese a Europa. pic.twitter.com/bPcvnYxNZZ — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 1, 2023

8 h 27 : le chef de la CIA s'est rendu récemment en Ukraine, selon un responsable américain

Le directeur de la CIA, William Burns, s'est récemment rendu en Ukraine où il a rencontré des responsables du renseignement et le président Volodymyr Zelensky, a confirmé vendredi à l'AFP un responsable américain. Ce voyage, qui n'a pas été rendu public au moment où il a été effectué, s'est déroulé alors que les forces ukrainiennes poursuivent leur contre-offensive lancée en juin dans l'Est et le Sud du pays contre les forces russes.

À cette occasion, le chef de la CIA a réaffirmé "l'engagement américain à partager des renseignements pour aider l'Ukraine à se défendre contre l'agression russe", a déclaré le responsable américain sous couvert de l'anonymat.

L'essentiel du 30 juin

L'armée ukrainienne est limitée dans sa contre-offensive par un manque d'armement, notamment d'avions de combat, estime son commandant en chef Valery Zaloujny dans un entretien publié vendredi par le Washington Post. "Ça me gonfle", lance-t-il à propos des Occidentaux qui se plaignent des lents progrès de Kiev face aux Russes, alors qu'il souhaiterait qu'ils leur livrent des armes plus rapidement.

De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a ordonné de renforcer la sécurité de la frontière avec la Biélorussie face à l'arrivée dans ce pays allié de Moscou de combattants du groupe paramilitaire Wagner après une rébellion avortée en Russie.

Avec AFP et Reuters

