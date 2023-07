🔴 En direct : l'Ukraine assure avoir déjoué une attaque de drones russes à Kiev

Heure par heure

Les autorités de Kiev ont déclaré avoir abattu des drones russes déployés sur la capitale, une première après douze jours de pause. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a par ailleurs accueilli le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez, samedi. "Nous avons besoin d'un signal très clair et intelligible lors du sommet de Vilnius, selon lequel l'Ukraine peut devenir un membre à part entière de l'OTAN après la guerre", a-t-il déclaré. Suivez en direct les derniers développements de la guerre en Ukraine.

8 h 27 : "On ne connaît pas les éventuels dégâts que les drones ont pu faire sur Kiev", selon une journaliste de France 24

On ignore pour le moment si les drones qui ont été abattu "ont pu faire d'éventuels dégâts sur la capitale ukrainienne", précise Gwendoline Debono, envoyée spéciale France 24 en Ukraine.

5 h 27Â : la guerre en Ukraine a un effet "destructeur" sur Poutine, selon le directeur de la CIA

La guerre en Ukraine a un effet "destructeur" sur Vladimir Poutine, a déclaré le directeur de la CIA, William Burns, depuis la Fondation Ditchley, au Royaume-Uni. Il a qualifié l'invasion de l'Ukraine par la Russie de "défi géopolitique le plus immédiat et le plus aigu pour l'ordre international aujourd'hui".

Selon lui, la guerre est un "échec stratégique" pour Moscou, qui a révélé les faiblesses militaires de la Russie, porté un coup à son économie et encouragé l'élargissement et le renforcement de l'OTAN. "Le mécontentement à l'égard de la guerre continuera à ronger les dirigeants russes (...) Ce mécontentement crée pour nous, à la CIA, une occasion qui ne se présente qu'une fois par génération", a relevé William Burns.

"Nous ne la laisserons pas passer", a-t-il ajouté, précisant que la CIA avait récemment posté un message sur Telegram expliquant aux Russes comment joindre l'agence américaine par le biais du dark web.

"L'impact de ces mots et de ces actions se fera sentir pendant un certain temps, rappelant avec force l'effet destructeur de la guerre de Poutine sur sa propre société et son propre régime", estime William Burns.

 2 h 51 : après une pause de 12 jours, la Russie a lancé une attaque de drones sur Kiev

La Russie a lancé une attaque de drones sur Kiev après une pause de 12 jours, a déclaré dimanche un responsable militaire ukrainien.

"Une autre attaque ennemie sur Kiev", a déclaré Serhiy Popko, un colonel général qui dirige l'administration militaire de Kiev, dans un message sur Telegram. "En ce moment, il n'y a pas des informations sur d'éventuelles victimes ou dommages."

Des témoins de Reuters ont entendu des explosions ressemblant au bruit de l'air systèmes de défense atteignant des cibles. Il n'y a pas eu d'immédiat des informations sur l'ampleur de l'attaque.

Kiev, sa région et un certain nombre de régions centrales et orientales ont été sous alerte contre les raids aériens pendant environ une heure.

L'essentiel du 1er juillet

En déplacement à Kiev, le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez veut exprimer le "soutien inébranlable" de l'Union européenne à l'égard de l'Ukraine. Une visite "extrêmement symbolique" saluée par le président ukrainien.

Volodomyr Zelensky, toujours, a déclaré samedi qu'il voulait que son pays reçoive une "invitation" à rejoindre l'OTAN lors du sommet de Vilnius en juillet.

Avec AFP et Reuters

