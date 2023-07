🔴 En direct : la défense aérienne russe abat plusieurs drones dans la région de Moscou

Heure par heure

Plusieurs drones ont été interceptés dans la région de Moscou ainsi que dans celle de Kalouga, au sud-ouest de la capitale russe, ont rapporté mardi les médias et les autorités russes. Moscou dénonce un "acte terroriste" de la part de Kiev. Suivez heure par heure les derniers évènements en Ukraine et en Russie.

8 h : cinq drones ukrainiens neutralisés près de Moscou et dans sa région, selon l'armée russe

Cinq drones ukrainiens ont été neutralisés dans la matinée près de Moscou et dans sa région, a indiqué le ministère russe de la Défense, en soulignant que l'attaque n'avait pas fait de victimes ni de dégâts.

"Ce matin, on a empêché une tentative du régime de Kiev de commettre un acte terroriste avec cinq drones" visant des sites dans la région de Moscou et à l'extrémité de la capitale russe, a déclaré le ministère dans un communiqué. Quatre drones ont été détruits par la défense antiaérienne près de Moscou et le cinquième a été neutralisé par des "moyens de guerre électronique" dans sa région.

7 h 37 :  la Russie dénonce un "acte terroriste" de Kiev après une attaque de drones sur son territoire

La Russie a dénoncé un "acte terroriste" du régime de Kiev, après une attaque de drones près de Moscou, qui a perturbé le fonctionnement de l'aéroport international de Vnoukovo.

"Une tentative du régime de Kiev d'attaquer une zone où sont situés des sites d'infrastructure civile, y compris un aéroport qui accueille, à propos, des vols internationaux, c'est un nouvel acte terroriste", a déclaré sur Telegram la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova.

7 h 30 : les forces ukrainiennes progressent difficilement dans la région de Zaporijjia

L'avancée des soldats ukrainiens est lente et difficile, en particulier sur le front sud-est, dans la région de Zaporijjia. Gwendoline Debono, envoyée spéciale de France 24, s'est rendue sur cet axe de progression où les forces russes laissent peu de répit aux artilleurs engagés dans la contre-offensive.

5 h 45 : plusieurs drones interceptés dans la région de Moscou

Plusieurs drones ont été abattus près de Moscou, a déclaré le maire de la capitale russe, Sergueï Sobianine, en dénonçant une nouvelle attaque "ukrainienne".

"Aujourd'hui, une nouvelle tentative d'attaque par des drones ukrainiens" a eu lieu à l'extrémité de Moscou et dans sa région, a écrit Sergueï Sobianine sur Telegram. "Toutes les attaques ont été repoussées par la défense antiaérienne, tous les drones détectés ont été neutralisés", a-t-il assuré, sans préciser leur nombre, mais en soulignant qu'aucune victime n'était à déplorer.

Selon les services de secours cités par l'agence de presse publique RIA Novosti, deux appareils ont notamment été abattus près du village de Valouïevo, situé à l'extrémité de Moscou. Un autre drone a été neutralisé près de Koubinka, dans la région de Moscou, selon la même source.

Ces incidents ont brièvement perturbé le fonctionnement de l'aéroport moscovite de Vnoukovo, situé à une quarantaine de kilomètres de Koubinka, où plusieurs vols ont été redirigés vers d'autres aéroports, selon l'Agence russe de transport aérien (Rosaviatsia).

La défense antiaérienne russe a également abattu un drone dans la région de Kalouga, au sud-ouest de Moscou, a rapporté pour sa part l'agence officielle TASS.

Moscou et sa région, situées à plus de 500 km de la frontière ukrainienne, n'ont été que rarement visées par des attaques de drone depuis le début de l'offensive en Ukraine en février 2022, même si ce type d'attaque s'est multiplié ailleurs en Russie.

1 h 02 : le journaliste américain Evan Gershkovich, détenu en Russie, est en "bonne santé"

L'ambassadrice des États-Unis en Russie a été autorisée lundi à rendre visite en prison au journaliste américain Evan Gershkovich, arrêté fin mars, qui est selon elle "en bonne santé".

Lynne Tracy s'est rendue à la prison moscovite de Lefortovo, a indiqué le département d'État américain. Il ne s'agit que de leur deuxième rencontre depuis l'interpellation du journaliste lors d'un reportage à Ekaterinbourg (en Oural) le 29 mars.

Les autorités russes ont refusé à plusieurs reprises d'accorder une visite consulaire à Evan Gershkovich, visé par des accusations d'"espionnage" qu'il rejette.

"L'ambassadrice Tracy a fait savoir que Evan Gershkovich était en bonne santé et qu'il restait fort, en dépit des circonstances", a précisé un porte-parole du département d'État.

Evan Gershkovich, reporter pour le Wall Street Journal ayant travaillé pour l'AFP, est le premier journaliste étranger arrêté en Russie pour espionnage depuis la chute de l'Union soviétique.

L'essentiel du 3 juillet Â

À La Haye, aux Pays-Bas, un nouveau parquet international chargé d'enquêter sur le crime d'agression dans le cadre de l'invasion russe de l'Ukraine a commencé ses travaux.

Sur le terrain, l'armée ukrainienne assure avoir repris aux forces russes 37 kilomètres carrés dans l'est et le sud du pays en une semaine, dans le cadre de la contre-offensive qu'elle mène dans ces zones. Des "progrès" salués par le président Zelensky, qui reconnaît des combats "difficiles".

Avec AFP et Reuters

