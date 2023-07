🔴 En direct : Zelensky promet une réponse "tangible" après une attaque meurtrière à Lviv

Heure par heure

Des frappes de missiles ont touché un immeuble résidentiel de Lviv, ville de l'ouest de l'Ukraine, dans la nuit de mercredi à jeudi. Le maire a annoncé qu'au moins quatre personnes ont été tuées et huit blessées. Suivez heure par heure les derniers développements de la guerre en Ukraine.

© Maksym Kozytskiy via Telegram, Reuters

Publicité Lire la suite

6 h 43 : Zelensky promet une réponse "tangible" après une attaque meurtrière à Lviv

Volodymyr Zelensky a promis jeudi une réponse "tangible" après l'attaque meurtrière contre un immeuble résidentiel de Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, qui a fait quatre morts selon un nouveau bilan communiqué par le ministre de l'Intérieur Igor Klymenko.

"Il y aura assurément une réponse à l'ennemi. Une (réponse) tangible", a-t-il déclaré sur Telegram dans un message accompagné d'une vidéo où l'on peut distinguer plusieurs bâtiments lourdement endommagés.

6 h 05 : Zelensky assure avoir voulu commencer la contre-offensive "bien plus tĂ´t"

"Je voulais que notre contre-offensive débute bien plus tôt, car, comme chacun le comprenait, si elle se déroulait plus tard, une plus grande partie de notre territoire serait minée", a expliqué Volodymyr Zelensky, selon les extraits d'un entretien accordé à CNN dévoilés mercredi.

"Nous donnons à notre ennemi le temps et la possibilité d'installer davantage de mines et de préparer ses lignes de défense", a déploré le président ukrainien, qui a a indiqué que les difficultés rencontrées sur le champ de bataille avaient obligé les forces ukrainiennes à ralentir la contre-offensive.

5 h 10Â : au moins trois morts dans une attaque Ă Lviv

Une frappe contre un immeuble résidentiel a tué au moins trois personnes jeudi à Lviv, a indiqué Andriï Sadovyi, le maire de la ville, dans un message Telegram, après avoir fait état de "huit blessés" et de "nombreux appartements" endommagés.

Les services d'urgence sont mobilisés et "il pourrait y avoir plus de personnes sous les décombres", a-t-il déclaré. "Une personne dans un état grave a été évacuée par ambulance."

Sur des images partagées par le gouverneur, un bâtiment apparaît fortement endommagé, dépourvu d'une portion de ses étages les plus élevés, les fenêtres brisées.

Éloignées de plusieurs centaines de kilomètres du front, Lviv et sa région ont déjà été la cible d'attaques depuis l'invasion russe de l'Ukraine du 24 février 2022. Dans la nuit du 19 au 20 juin, une "infrastructure critique" de Lviv avait été touchée par des drones, avait rapporté le chef de l'administration régionale Maksym Kozytskyi. Cinq personnes avaient été tuées en mars dans un tir sur un quartier résidentiel de Velyka Vilchanytsia, dans la région de Lviv.

L'essentiel du 5 juillet Â

L'AIEA a réclamé mercredi d'obtenir un accès à l'ensemble de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia (Sud), occupée par la Russie, alors que Kiev et Moscou s'accusent mutuellement de préparer "une provocation" ou "attaque" sur le site.

La Russie a fait savoir qu'aucune dĂ©cision n'avait Ă©tĂ© prise au sujet de l'extension de l'accord sur les cĂ©rĂ©ales en mer Noire, qui doit expirer le 17 juillet prochain.Â

Le président américain Joe Biden a renouvelé, mercredi son plaidoyer en faveur d’une adhésion à l’OTAN de la Suède, en accueillant à la Maison Blanche son Premier ministre, Ulf Kristersson, à une semaine d’un sommet de l’Alliance atlantique. Les deux dirigeants ont évoqué leur soutien commun à l’Ukraine contre l’invasion russe.

Avec AFP et Reuters

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne