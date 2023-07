Comment la propagande russe cherche à détruire la réputation d'"homme du peuple" de Prigojine

TOMBÉ EN DISGRÂCE

Des médias d’État russes ont diffusé mercredi des images présentées comme celle de la perquisition de la demeure de Evguéni Prigojine, le sulfureux patron du groupe paramilitaire russe Wagner. Un véritable avertissement à destination de ceux qui voudraient contester le pouvoir de Vladimir Poutine, selon des experts interrogés par France 24.

La propagande du Kremlin s'est finalement retournée contre Evguéni Prigojine, avec la volonté de casser l'image et d'humilier ce compagnon de route de longue date du président Vladimir Poutine.

La chaîne de télévision publique russe, Rossiya 1, diffusait, mercredi 5 juillet au soir, une édition spéciale sur le chef du groupe paramilitaire russe Wagner, montrant des images présentées comme celles de la perquisition de son domicile et de son bureau à Saint-Pétersbourg. Cette opération de police aurait été menée fin juin, la nuit suivant la tentative de rébellion armée menée par Prigojine.

Ces images donnent un rare aperçu d'un style de vie fastueux, révélant plusieurs photographies d'une vaste et luxueuse maison, avec un hélicoptère stationné dans un très grand jardin. À l'intérieur, outre le piano à queue, la piscine couverte, le jacuzzi et le sauna, on découvre une accumulation de souvenirs récoltés au cours d'une décennie passée à diriger une milice privée : un arsenal d'armes automatiques, des caisses de lingots d'or, une liasse de faux passeports avec des noms différents et, dans un placard, des étagères garnies de perruques peu convaincantes.

D'autres objets plus macabres ont également été retrouvés dans la maison de Prigojine : une gigantesque masse posée par terre sur laquelle on peut lire "à utiliser en cas de négociation importante". Un signe d'humour noir : la masse est l'un des symboles du groupe Wagner et l'arme de prédilection de Prigojine contre ceux qu'il accusait d'être des traîtres ou ses ennemis. Une photographie encadrée de têtes coupées abandonnées sur une route a également été retrouvée, selon les médias qui ont flouté le cliché.

Dans cette l'émission spéciale consacrée à présenter ces images, le journaliste Eduard Petrov a indiqué que la police aurait trouvé de l'argent liquide d'une valeur de 600 millions de roubles (environ 6 millions d'euros) dans les propriétés de Prigojine. La preuve, selon lui, de l'hypocrisie de l'intéressé, qui n'a cessé de dénoncer la corruption au sein du commandement militaire russe.

"Pour moi, Evguéni Prigojine ne doit son image de héros du peuple qu'aux médias alimentés par Evguéni Prigojine lui-même", a déclaré le journaliste, faisant référence aux médias financés par l'ancien patron de Wagner. "Après son échec, ils ont rapidement fermé et se sont enfuis", a ajouté Eduard Petrov.

"La réputation de Prigojine doit être ternie"

De fait, après la mutinerie avortée de Wagner, la machine médiatique qui a contribué à créer le mythe Prigojine s'est arrêtée net. Le Patriot Media Group, un organe de presse russe dont le conseil de direction est dirigé par Evguéni Prigojine en personne et dont l'organe phare, l'agence de presse RIA FAN, a fidèlement fait l'éloge du patron de Wagner et de son groupe tout au long de la guerre en Ukraine, a fermé ses portes sans explications la semaine qui a suivi l'échec de sa mutinerie.

Une semaine plus tard, les médias russes ont rapporté que le service fédéral de supervision des communications et des médias, Roskomnadzor, avait bloqué le site de RIA FAN, ainsi que ceux de Politics Today, Economy Today, Neva News et People's News, un ensemble de médias en ligne qui publiaient régulièrement du contenu pro-Prigojine. L'Internet Research Agency (IRA), une organisation russe de diffusion de propagande sur Internet créée par Evgueni Prigojine, qui servait à publier des contenus pro-Kremlin sur les réseaux sociaux, aurait également mis la clef sous la porte.

La machine médiatique mise en place par Evguéni Prigojine ne semble pas avoir su éviter la disgrâce du mercenaire, selon Margarita Zavadskaya, chercheuse principale à l'Institut finlandais des affaires internationales (FIIA). "La notion d'un empire médiatique tout-puissant de Prigojine est plus une image qu'il a cherché à donner qu'un reflet de son efficacité réelle", note-t-elle. "Pendant la mutinerie, RIA FAN et d'autres médias d'information sont restés totalement silencieux, sans aucun soutien pour Prigojine et sa rébellion."

Pour Stephen Hutchings, professeur d'études russes à l'Université de Manchester, au Royaume-Uni, l'émission spéciale sur Prigojine de mercredi soir fait partie d'une campagne de propagande bien plus large contre le mercenaire en disgrâce. "En ce moment, c'est une campagne médiatique coordonnée qui est menée contre Evguéni Prigojine, avec des 'révélations' sur les immenses richesses dans les manoirs de Prigojine, qui ont pour but de mettre à mal son image d'homme du peuple." Une présentation bien différente de celle dépeignant, il y a encore quelque mois, un homme providentiel qui a conquis Bakhmout, en Ukraine, avec ses hommes.

"La réputation de Prigojine doit être ternie", analyse Stephen Hutchings. "Il a abusé de son pouvoir et de son autonomie et commis ce que Poutine considère comme une trahison, le pire des crimes à ses yeux", continue le spécialiste de la Russie.

Un avertissement adressé aux élites russes

"L'émission était probablement une tentative de casser un début de culte de la personnalité de Prigojine", analyse Jeff Hawn, spécialiste des questions de sécurité russe et consultant extérieur pour le New Lines Institute, un centre américain de recherche en géopolitique. "Pendant la mutinerie, le message général de Prigojine était contre la corruption. Ici, l'État russe veut montrer qu'il fait tomber les masques et dégonfler le mythe." Le message adressé au grand public russe est le suivant : "Ce n'est pas votre homme, il est aussi corrompu que les autres", explique le spécialiste.

Pas sûr toutefois que la stratégie de la propagande contre Evguéni Prigojine fonctionne, car l'homme a acquis un statut particulier auprès du peuple russe. En contrastant sa présence et celle de ses hommes en première ligne des combats dans l'est de l'Ukraine et celle les généraux bien à l'abri dans des bunkers, Prigojine a su utiliser les médias et les réseaux sociaux à son avantage. "Il s'est largement inspiré d'une rhétorique populiste, se présentant comme un homme du peuple au franc-parler et à la langue bien pendue.", décrit le professeur Stephen Hutchings.

"Il est très classe ouvrière, très cru et direct", approuve Jeff Hawn. "C'est peu comme votre oncle alcoolique : vous ne voudriez pas qu'il ait le doigt sur la gâchette nucléaire, mais il dit les choses telles qu'elles sont".

Une tactique qui a porté ses fruits. Un sondage du centre indépendant Yuri Levada Analytical Center, publié dans les jours qui ont suivi la mutinerie de Prigojine, a révélé que bien que la côte popularité de l'ex-patron de Wagner avait chuté de moitié, près d'un tiers des personnes interrogées le soutenaient encore partiellement ou totalement.

En Russie, la télévision d'État est suivie de près par l'élite politique et économique russe, qui espère y trouver un signe de la dernière ligne politique du Kremlin. Selon le professeur Stephen Hutchings, la diffusion en prime time des perquisitions au domicile de Prigojine à la télévision publique est un aussi message adressé aux oligarques russes, dont Vladimir Poutine craint le pouvoir.

Pour le professeur d'études russes, "le message est également destiné à leur faire comprendre qu'ils devraient réfléchir à deux fois avant d'agir contre Poutine, de peur qu'eux aussi soient victimes des mêmes atteintes à leur sécurité et à leur réputation".

"Le discours occidental dominant selon lequel le coup d'État manqué a sérieusement affaibli Poutine n'est qu'une version de l'histoire", commente le professeur Stephen Hutchings. "Poutine a utilisé la mutinerie de Wagner à son avantage en en faisant un facteur d'unification du pays, en brandissant le spectre d'une guerre civile sanglante, et il s'en est servi pour montrer que les coups d'État sont voués à l'échec en Russie."

Selon le spécialiste des questions de sécurité russe Jeff Hawn, les images de boîtes de liasses de billets de 100 dollars chargées dans des fourgons de police sont une menace à peine déguisée pour les opposants potentiels de Vladimir Poutine. "Que craignent-ils ? Que la colère de l'État se retourne contre eux", déclare le spécialiste. "Il s'agit de montrer qu'on ne peut pas s'en prendre à l'État parce qu'il se retournera contre vous et que vous perdrez la seule chose à laquelle vous tenez : votre argent."

Démantèlement de l'empire Prigojine

C'est d'ailleurs à l'argent de Evguéni Prigojine que le pouvoir russe s'en est pris en premier pour nuire à celui qui est désormais l'ennemi public numéro 1, et notamment aux juteux contrats publics sur lesquels l'homme d'affaires avait bâti son empire. "L'entreprise de Prigojine dépend fortement des 'investissements' de l'État et des contrats publics et il est peu probable qu'elle puisse survivre seule", détaille Margarita Zavadskaya, de l'Institut finlandais des affaires internationales. "Prigojine risque d'être dépouillé de la majorité de ses actifs économiques et, peut-être, de son accès aux armes", ajoute-t-elle.

L'entreprise de restauration Concord, qui avait valu à Prigojine le surnom de "chef de Poutine", s'est aussi retrouvée dans le collimateur du Kremlin. Le président Vladimir Poutine a lui-même annoncé que l'entreprise, qui, selon lui, avait gagné 80 milliards de roubles (environ 798 millions d'euros) grâce à des contrats de l'État russe pour nourrir l'armée, ferait l'objet d'une enquête financière.

Avec la disparition de l'ancien chef de Wagner, une grande partie de son empire commercial va être démantelé et probablement redistribué à des personnes plus proches du pouvoir, affirme de son côté le spécialiste de la Russie Stephen Hutchings. "Il ne faut pas prendre au pied de la lettre les affirmations sur la destruction totale de l'empire médiatique de Prigojine diffusées dans les médias d'État. Les plus importantes d'entre elles, comme l'usine à trolls IRA, seront probablement récupérées par des acteurs proches du Kremlin, comme le FSB [Service fédéral de sécurité de la fédération de Russie, NDLR] ou le GRU [Direction générale des renseignements militaire, NDLR]."

Alors que son empire s'effondre autour de lui, Evguéni Prigojine devrait pouvoir se consoler car une grande partie de sa fortune personnelle devrait lui être restituée, notamment grâce à ses négociations à huis clos avec le président biélorusse Alexandre Loukachenko après sa rébellion avortée.

Le quotidien indépendant Moscow Times a d'ailleurs rapporté cette semaine que les autorités russes avaient restitué à Evguéni Prigojine, en exil, 10 milliards de roubles (environ 101 millions d'euros), saisis lors des perquisitions de police. Mais un flou persiste autour de l'ex-patron de milice, qui se trouverait désormais en Russie, selon Alexandre Loukachenko, malgré l'accord qui prévoyait qu'il s'exile en Biélorussie.

"Il va perdre ses maisons et ses propriétés en Russie et pourra seulement conserver une partie de sa fortune personnelle", affirme le spécialiste des questions de sécurité russe Jeff Hawn. "Mais il va perdre son influence sur les médias et il va surtout perdre la force Wagner. La milice va être démantelée et redistribuée. Evguéni Prigojine conserve donc ses biens personnels… mais il est hors jeu. "

Cet article a été traduit de sa version originale en anglais par Louise Brosolo.

