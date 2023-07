🔴 En direct : Au moins un mort dans des frappes nocturnes à Kiev

HEURE PAR HEURE

Au moins une personne est morte et quatre autres ont été blessées lors de frappes cette nuit à Kiev. C'est la troisième nuit d'attaques sur la capitale ukrainienne. Suivez heure par heure les derniers développements de la guerre en Ukraine

Publicité Lire la suite

6 h 49 : la fourniture d'avions de combat à l'Ukraine est "compliquée" pour l'Australie

Le ministre australien de la Défense s'est dit perplexe sur l'idée de renforcer l'armée ukrainienne avec des avions de combat retirés du service, déclarant que la requête d'une force aérienne supplémentaire par Kiev était un sujet "compliqué".

Richard Marles a déclaré que les discussions sur la fourniture d'avions étaient "en cours", mais qu'elles étaient beaucoup plus difficiles que d'autres formes de soutien militaire.

L'Australie a renforcé son soutien à l'Ukraine en marge du sommet de l'Otan qui se tenait mercredi en Lituanie, s'engageant à envoyer une flotte supplémentaire de 30 véhicules blindés d'infanterie Bushmaster pour un coût de 67 millions de dollars.

6 h 02 : Joe Biden achève son voyage européen en Finlande, nouveau membre de l'Otan.

Joe Biden achève jeudi son voyage de cinq jours en Europe aux côtés des dirigeants des pays nordiques.

Cette brève escale dans la capitale finlandaise est la conclusion d'une tournée soigneusement conçue pour souligner la croissance de l'Otan qui, selon le président américain, s'est fortifiée depuis l'invasion russe en Ukraine.

La Finlande a rejoint l'alliance militaire début avril, ce qui a eu pour effet de doubler la frontière de l'alliance avec la Russie.

À lire aussiAdhésion à l’Otan : le "sentiment de vulnérabilité accrue" a fait basculer la Finlande

6 h 24 : des milliers de civils ukrainiens détenus en Russie, qui prévoit de construire de nombreuses autres prisons

Des milliers de civils ukrainiens sont détenus à travers la Russie et les territoires ukrainiens qu'elle occupe, dans des centres allant des ailes flambant neuves des prisons russes aux sous-sols moites. La plupart d'entre eux n'ont aucun statut au regard de la législation russe.

La Russie envisage d'en détenir des milliers d'autres. Un document du gouvernement russe datant de janvier et obtenu par l'agence de presse américaine AP fait état de plans visant à créer 25 nouvelles colonies pénitentiaires et six autres centres de détention dans l'Ukraine occupée d'ici à 2026.

Par ailleurs, en mai dernier, le président russe Vladimir Poutine a signé un décret permettant à la Russie d'envoyer des personnes des territoires soumis à la loi martiale, ce qui inclut toute l'Ukraine occupée, vers ceux qui ne le sont pas, comme la Russie. Il est ainsi plus facile de déporter indéfiniment en Russie les Ukrainiens qui résistent à l'occupation russe, ce qui s'est produit dans de nombreux cas documentés par l'AP.

4 h 57 : Au moins un mort dans des frappes nocturnes Ă Kiev

Des frappes nocturnes par drones sur Kiev ont fait au moins un mort et quatre blessés, ont rapporté les autorités jeudi avant l’aube, au cours de la troisième nuit d’attaques sur la capitale ukrainienne où des explosions ont été entendues dans plusieurs quartiers.

Des drones explosifs Shahed de fabrication iranienne ont "pénétré dans la capitale depuis différentes directions", a indiqué l’administration militaire, ajoutant qu’"une douzaine" d’entre eux avaient été abattus dans l’espace aérien de la ville.

Des chutes de débris ont été signalées dans cinq quartiers, ajoute la publication, qui précise qu’une femme de 19 ans et un homme de 23 ans ont été hospitalisés pour des blessures causées par des éclats de shrapnel.

Deux personnes ont été blessées dans le quartier de Darnytsky "à la suite de la chute de débris", a déclaré Sergiy Popko, chef de l’administration militaire de Kiev, sur Telegram.

Il n’est pas clair s’il s’agit des deux mêmes victimes.

L'essentiel du 12Â juillet

"Nous ne fléchirons pas !", a lancé Joe Biden, dans un discours à l'Université de Vilnius, soulignant que le président russe Vladimir Poutine avait échoué dans sa tentative de "briser" l'Alliance atlantique.

L'armée russe a annoncé avoir reçu de la part du groupe paramilitaire Wagner plus de 2 000 équipements, 2 500 tonnes de munitions et 20 000 armes légères, en vertu de l'accord passé après sa rébellion avortée en juin.

"Les forces armées russes, conformément au plan, achèvent la réception des armes et du matériel militaire des unités du groupe Wagner", a indiqué le ministère russe de la Défense sur Telegram.

Â

Avec AFP

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne