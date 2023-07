L'actu en dessin : la Suède aux portes de l'Otan, l'Ukraine attendra

CARTOONING FOR PEACE

Le sommet de l'Otan qui s'est tenu les 11 et 12 juillet à Vilnius, capitale de la Lituanie, voit un nouveau membre rejoindre les rangs de l'Alliance : la Suède. Mais celle de l'Ukraine, elle, - réclamée par le président Volodomyr Zelensky - devra toutefois attendre la fin de la guerre dont elle est victime. Un contraste raconté en dessin.

© Tjeerd Royaards, Cartooning for Peace

Celui-ci n'est pas vraiment à l'eau de rose, mais un houleux feuilleton diplomatique vient de trouver son dénouement pour la Suède : après dix-huit mois de blocage turc, le pays a enfin obtenu l'approbation de l'unanimité des membres de l'Otan pour mener à bien sa candidature à l'entrée dans l'Alliance. Avant même le début du sommet de l'Otan qui s'est tenu cette semaine dans la capitale lituanienne, Ankara a finalement accepté de soutenir l'adhésion du pays scandinave.

En contrepartie, la Suède s’est engagée à durcir ses lois antiterroristes à l’encontre du PKK et à "dynamiser" son soutien à l’intégration de la Turquie à l’Union européenne, et les États-Unis à fournir des F16 à Ankara.

Ce sommet a également porté sur l’Ukraine et son adhésion au sein de l’Alliance : si le président Volodymyr Zelensky, présent sur place, a d’abord regretté "l’indécision" et la "faiblesse" des alliés, il a tout de même obtenu de nouvelles garanties sécuritaires et l’assurance de rejoindre l’Otan par une voie accélérée dès la fin de la guerre.

Un Volodymyr Zelensky recalé certes, mais mis sur liste d'attente : voici la victoire aigre-douce que dépeint le crayon de l'hollandais Jeerd Royaards, dessinant un président ukrainien au pied de la citadelle transatlantique, se voyant offrir - faute de mieux - une coupe de champagne.

Plusieurs fois récompensés, les dessins de Jeerd Royaards ont notamment été publiés par CNN, The Guardian, Der Spiegel, Le Monde, Courrier international, Ouest-France, Internazionale et Politico Europe. Il est rédacteur en chef du site Cartoon Movement, une plateforme mondiale pour le dessin de presse et le journalisme graphique.

Cartooning for Peace est un réseau international de dessinateurs engagés à promouvoir, par l'universalité du dessin de presse, la liberté d'expression, les droits humains et le respect mutuel entre des populations de différentes cultures ou croyances.

