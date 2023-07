Les milices privées russes se multiplient, les problèmes du Kremlin aussi

Wagner et compagnie

Le Kremlin a assuré vendredi qu'il envisageait de légaliser les compagnies militaires privées, dont le nombre a explosé depuis 2014. Pourquoi une telle inflation et que révèlent ces armées parallèles du fonctionnement du pouvoir russe ? Éléments de réponse.

Elles s'appellent Convoy, Patriot, Moran Security Group, Shchit ("Shield")... Le Kremlin a dit envisager, vendredi 14 juillet, la légalisation des compagnies militaires privées, notamment le groupe Wagner, dont l'existence n'est actuellement toujours pas autorisée par la loi russe.

"Juridiquement, la compagnie militaire privée Wagner n'existe pas et n'a jamais existé, c'est une question à étudier, à examiner davantage", a déclaré aux journalistes le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, précisant qu'il s'agit d'une "question assez complexe".

Ces déclarations font suite à un message similaire porté la veille par Vladimir Poutine, dans une interview au journal Kommersant. "Le groupe (Wagner) est là, mais il n’existe pas juridiquement ! (…) C’est une autre question liée à (leur) légalisation effective. Une question qui doit être évoquée à la Douma (chambre basse du Parlement), au sein du gouvernement", a affirmé le président russe.

Bien qu'elles soient proscrites par la loi, les sociétés militaires privées (SMP) ou "private military companies" (PMC) n'ont cessé de gagner du terrain en Russie ces dernières années, dopées par l’appel d’air créé par la guerre en Ukraine et la volonté du Kremlin de faire de ces armées de l'ombre un instrument de sa politique étrangère depuis l'annexion de la Crimée en 2014.

Le modèle Blackwater

La Russie, affaiblie par les sanctions et isolée sur la scène internationale, cherchait alors à étendre son influence géopolitique, en particulier en Syrie et sur le continent africain à travers la milice privée Wagner.

La création en 2014 du groupe paramilitaire dirigé par Evguéni Prigojine, tombé en disgrâce depuis sa rébellion avortée en juin, s'inspire directement de la société Blackwater, un groupe de mercenaires déployé en Irak par les États-Unis, devenu un symbole de la privatisation de la guerre.

Pour le pouvoir russe, ces PMC présentent de nombreux avantages, notamment un coût de fonctionnement moindre que celui de troupes régulières et une absence d'existence légale permettant à Moscou de mener des guerres hybrides tout en niant son implication.

"La doctrine militaire russe voulait alors mettre l’accent sur les réponses asymétriques face à des adversaires plus puissants comme l’Otan", rappelle Danilo Delle Fave, spécialiste des questions de renseignement à l'International Team for the Study of Security (ITSS) Verona. "Les mercenaires peuvent être envoyés pour faire le sale boulot ou simplement effectuer les missions les plus risquées, celles que vous ne souhaitez pas confier à vos forces spéciales", ajoute le chercheur.

Une trentaine de PMC en activité

Autre atout : la mort de ces combattants volontaires, anciens des forces spéciales, repris de justice ou fervents nationalistes, n’est pas comptabilisée dans les pertes officielles, réduisant le coût politique de l'invasion russe de l'Ukraine pour le Kremlin.

Actuellement, la Russie compte 27 PMC en activité, dont plus de 70 % ont été lancées après 2014, selon Molfar, un site ukrainien de renseignement de source ouverte (Osint).

Parmi ces nouvelles PMC, celles du géant de l'énergie Gazprom, qui a récemment créé deux armées privées, connues sous le nom de Fakel ("torche") et Plamya ("flamme"). Ces armées privées ont pour mission de protéger les actifs de la société à l'étranger mais elles appuient également les forces russes en Ukraine. Même l'Église orthodoxe russe finance sa propre PMC, dont les combattants participent à l'"opération spéciale" du Kremlin.

"À l'avenir, le nombre de PMC pourrait continuer à croître, particulièrement après la fin de la guerre en Ukraine. Pour de nombreux Russes mobilisés sur le front, ces milices privées vont offrir des opportunités de travail et leur permettre de continuer à utiliser les compétences apprises le terrain", prédit Marcel Plichta, spécialiste des relations internationales à l'université de St Andrews au Royaume-Uni et ancien analyste du ministère américain de la Défense.

Selon l'enquête publiée par Molfar, environ un quart des PMC russes n'interviennent qu'en Ukraine tandis qu'une douzaine seraient présentes dans plusieurs pays à travers le monde, en particulier africains. Leur rôle est simple : défendre les intérêts de leurs dirigeants et ceux du Kremlin. À ce titre, le modèle Wagner a été abondamment documenté : accaparement des ressources naturelles en échange de missions de combat, de formation militaire et de renseignement.

"Ce qui est unique avec Wagner par rapport aux autres PMC, c'est que Prigojine n'est pas juste un patron de mercenaires, c'est un homme d'affaires. En Afrique, il exploite des mines d'or à travers ses sociétés, avec ses propres employés, son propre service de sécurité, puis il organise le transport des minerais en dehors du pays. À l'heure actuelle, je ne vois pas d'autres milices avec de telles capacités", assure Marcel Plichta.

Des milices privées pas si privées

Loin d'agir de manière autonome, les PMC russes et leurs dirigeants entretiennent des liens étroits de subordination avec l'appareil sécuritaire et le pouvoir politique russes. Le groupe Wagner est notamment réputé pour être un repaire d'anciens officiers du renseignement militaire russe (GRU).

Après avoir nié l'existence de Wagner, Vladimir Poutine a lui même reconnu fin juin les liens qui unissent l'État russe aux hommes d'Evguéni Prigojine. "De mai 2022 à mai 2023, pour l'entretenir, l'État a payé à Wagner 86 milliard de roubles" (près d'un milliard d'euros), a expliqué le président russe, dans la foulée de la rébellion avortée du groupe paramilitaire.

En juin 2022, le Trésor américain a sanctionné la société de sécurité RSB-Group, l'une des plus anciennes et importantes de Russie, "qui fournit des services à diverses entreprises russes en étroite collaboration avec le FSB", le Service fédéral de sécurité chargé de la sécurité intérieure.

Le ministère de la Défense contrôle et finance également plusieurs armées de l'ombre. Le ministre lui-même, Sergueï Choïgou, est affilié à la PMC Patriot. En Crimée, l'homme politique Sergueï Axionov, qui dirige la péninsule annexée, joue les seigneurs de guerre depuis fin 2022 avec Convoy, une milice privée qui a mené plusieurs opérations dans la région de Kherson en Ukraine.

Diviser pour mieux régner

"Les élites ont réalisé qu'avoir une PMC peut permettre d'être reconnu du Kremlin. Parce que si vous contribuez à l'effort de guerre [en Ukraine], vous serez récompensé", assure Anton Shekhovtsov, directeur du Centre pour l'intégrité démocratique, interrogé par Euronews.

Selon Danilo Delle Fave, ce système "quasi féodal" sert à consolider le pouvoir de Vladimir Poutine. "La multiplication de centres de pouvoir en concurrence les uns avec les autres évite qu'ils ne puissent créer des alliances et se retourner contre le chef. On a pu observer ce même genre de dynamique au sein du régime nazi", analyse le chercheur.

Cependant, la rébellion avortée du groupe Wagner a démontré la fragilité d'une telle construction qui, à terme, pourrait être un facteur d'instabilité interne. "Il y a eu en Russie une fragmentation des missions de sécurité : le ministère de la Défense, les PMC, la Garde nationale qui est presque la garde personnelle de Vladimir Poutine [...]. Tout cela a conduit à un affaiblissement de l'État", estime Marcel Plichta.

Désormais, l'heure est à la reprise en main de la nébuleuse formée par ces groupes armés. Depuis le 1er juillet, les sociétés militaires privées ont l'obligation de signer un contrat avec le ministère de la Défense. Dans une opération de communication, Moscou a publié le mois dernier une vidéo montrant le groupe paramilitaire tchétchène Akhmat au moment de la signature de l'accord. Un moyen pour le pouvoir russe de montrer que les groupes paramilitaires rentrent dans le rang.

Quant à Wagner, son étoile ne cesse de pâlir depuis sa rébellion contre le commandement militaire. Le 12 juillet, l'armée russe a annoncé avoir reçu de la part de la milice plus de 2 000 équipements, 2 500 tonnes de munitions et 20 000 armes légères. Par ailleurs, selon le Pentagone, les mercenaires du groupe paramilitaire ne participent plus "de manière significative" aux opérations de combat en Ukraine.

