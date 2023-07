Canicule : l'Europe du Sud suffoque sous une vague de chaleur

Le thermomètre va à nouveau dépasser les 40°C, dès lundi, dans plusieurs pays d'Europe du Sud. L'Espagne, l'Italie et la Roumanie sont particulièrement concernés par les fortes chaleurs.

Alerte canicule. L'Europe du Sud entame, lundi 17 juillet, une nouvelle semaine sous une chaleur accablante, avec des températures attendues au-dessus des 40°C.

Dans le Vieux continent, où le réchauffement évolue à un rythme deux fois plus rapide que la moyenne mondiale selon les experts, plusieurs pays souffrent particulièrement. Jusqu'à 48°C sont attendus en début de semaine en Sardaigne, île de la Méditerranée à l'ouest de la Botte italienne.

En Espagne, qui sort déjà d'une semaine étouffante, l'agence météorologique a émis dimanche une alerte orange pour lundi, mettant en garde contre des températures de 38°C à 42°C sur des vastes zones de la péninsule et aux Baléares, ainsi qu'une alerte rouge (danger extrême) lundi sur des zones de l'Andalousie, et mardi sur l'Aragon, la Catalogne et Majorque (42°C à 44°C).

Les feux, conséquences directes des fortes chaleurs

Les conséquences de ces fortes chaleurs se sont déjà fait sentir aux Canaries, sur l'île de la Palma, où un feu a ravagé 5 000 hectares de terrain ce week-end et forcé l'évacuation de 4 000 personnes.

En Italie, 16 villes sont en alerte rouge sur l'ensemble du territoire, avec un mercure qui oscillera autour des 36/37°C, mais des températures ressenties qui pourront dépasser les 40°.

En Roumanie, les températures avoisineront les 39 degrés lundi. Les autorités locales ont appelé la population à la prudence et mis en garde contre le risque élevé d'incendies.

La chaleur est l'un des événements météorologiques les plus meurtriers, a rappelé récemment l'Organisation météorologique mondiale. L'été dernier, en Europe seule, les fortes températures ont causé plus de 60 000 décès, selon une récente étude.

