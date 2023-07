À Valladolid, un mariage tumultueux entre les conservateurs et l’extrême droite espagnols

sur le terrain

De notre correspondante en Espagne – Le 28 mai dernier, les conservateurs du Partido popular, arrivés au coude-à-coude avec les socialistes aux élections municipales, se sont alliés au parti d'extrême droite Vox pour gouverner Valladolid. La ville est également la capitale de la Castille-et-Léon, région où les deux mêmes partis de droite avaient décidé de gouverner ensemble il y a plus d’un an. Un mariage qui se révèle aujourd'hui tumultueux.

Publicité Lire la suite

Dernière ligne droite pour les candidats aux élections générales en Espagne. Initialement prévu en décembre, le scrutin a été avancé à la date du 23 juillet. Une décision prise par l’actuel président socialiste du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, à la suite de la déroute de son parti aux élections locales de mai dernier.

Barbe grisonnante, chemise bleue et jean, c’est dans un look décontracté que le leader national de Vox, Santiago Abascal, a lancé sa campagne vendredi 7 juillet, depuis la place San Pablo de Valladolid. Le choix de la capitale léonaise ne laisse rien au hasard. La ville est le symbole de l’ascension de Vox. C’est ici que siège le parlement régional de la Castille-et-Léon, la première région où le Partido Popular local (PP), parti conservateur, a scellé une alliance avec l’extrême droite pour gouverner, il y a plus d’un an. Le 13 février 2022, les habitants de Castille-et-Léon étaient retournés plus tôt que prévu aux urnes, après l’échec de la coalition entre le PP et Ciudadanos, le parti libéral de centre-droit. Ils avaient alors désigné Vox comme la troisième force politique de la région. Quatre semaines plus tard, les deux partis scellaient leur accord de gouvernance.

C’est donc en territoire conquis et sous les cris de “président, président !”, que Santiago Abascal délivre son discours. Pendant une trentaine de minutes, il matraque l’action du gouvernement de Pedro Sanchez et vante les mérites du modèle d’alliance entre PP et Vox dans la région. Devant un parterre de soutiens munis de drapeaux espagnols, il présente cette alliance comme “une alternative qui fonctionne” et qui s’étend aujourd’hui à d’autres régions du pays, comme dans la communauté valencienne.

Cependant, le discours ne fait pas mention des turbulences qu’ont connues les représentants régionaux des deux partis cette année, notamment concernant le droit à l’avortement.

Chaos et turbulence sur l’IVG

José Manuel est le directeur de la clinique Ginemedica à Valladolid, où sont pratiqués 7 avortements sur 10 dans la région. Cet hiver, il a découvert, abasourdi, les propos du vice-président local et membre de Vox, Juan Garcia-Gallardo. Lors d ’ une conférence de presse , en présence du porte-parole local du PP, Carlos Fernandez Carriedo, le jeune trentenaire avait annoncé une série de mesures en “faveur de la natalité et de la famille”.

José Manuel Munoz, directeur de la clinique Ginemedica à Valladolid. © France 24

S’attachant à rappeler que “plus de 2 500 avortements ont été pratiqués en Castille-et-Léon en 2021, soit une augmentation de 7,2 % par rapport à 2020”, il avait annoncé la nouvelle “obligation pour les médecins d'offrir aux parents la possibilité” d’écouter les battements du cœur du fœtus et de voir une échographie en 4D, à la 6e et 8e semaine. Cela “avant de prendre une quelconque décision” sur le “développement de la grossesse”. Une mesure largement inspirée du modèle mis en place par le gouvernement de Viktor Orban en Hongrie.

“Ce qu’il a proposé n’a aucun intérêt dans un processus d’interruption volontaire de grossesse” s’agace José Manuel Munoz. “Aucune femme qui souhaite avorter ne le demande (...) Ce monsieur et le parti qu’il représente sont contre l’avortement, ce qu’ils veulent c’est tout simplement que ce droit n’existe plus”.

L’affaire avait alors fait un tel tollé, qu’elle avait forcé Alfonso Fernandez Manueco, le président du gouvernement de Castille-et-Léon, à corriger son vice-président. L’élu conservateur avait indiqué que les “médecins ne ser(aient) pas obligés de faire quoi que ce soit”. En conférence de presse , il a ajouté qu”’en aucun cas le gouvernement de Castille-et-Léon ne met(ait) à jour le protocole d’attention aux femmes qui se soumettent à une interruption volontaire de grossesse”.

Au parlement de Castille-et-Léon, le porte-parole du parti populaire, Raul de la Hoz, enfonce le clou : “Il est vrai qu'à l'époque, notre partenaire de gouvernement voulait apporter quelques changements au protocole sur l'avortement et au protocole sur la gestation qui s’appliquent en Castille-et-Léon. Mais dès le début, nous avons clairement dit que leur proposition ne serait pas mise en œuvre et cela n'a pas été le cas.”

“Violence intrafamiliale” plutôt que “violence machiste”

Si le surnommé “protocole anti-avortement” de Vox est resté dans les cartons, l’ire des associations féministes ne faiblit pas. À deux pas de la clinique, Nina Infante, féministe de la première heure, se réunit régulièrement avec d’autres militantes dans leur local du Forum politique féministe de Castille-et-Léon. Âgée de 77 ans, elle manifeste régulièrement contre le parti d’extrême droite et ses coups de canif répétés aux droits des femmes.

À l’échelle nationale, Vox souhaite supprimer le terme de violence de genre, qu’il juge “idéologique”. Comme l’indique son programme pour les élections de fin juillet. La formation d’extrême droite lui préfère le terme de “violence intrafamiliale”.

Nina Infante (à d.) dans une réunion au siège Forum politique féministe de Castille-et-Léon, à Valladolid. © France 24

Pour Nina, cette guerre sémantique est une façon de “nier la violence machiste”. Ce qu’ils font, précise-t-elle “C’est de dire qu’il y a de la violence en général et que les hommes eux aussi sont victimes de violence”. Ce qui inquiète Nina et les autres membres du Forum, c'est que le terme de “violence intrafamiliale” apparaisse déjà dans le pacte de gouvernement scellé entre les deux partis en Castille-et-Léon.

Conchi, membre du forum en est certaine : “À présent, le PP a trouvé son excuse ! Il dit que Vox l’oblige à faire toutes ces politiques, alors qu’eux-mêmes les avaient en tête mais n’osaient pas les mettre en place, car elles pouvaient leur porter préjudice au niveau électoral”.

“Nous avons des différences idéologiques”

Depuis la salle Miguel Delibes du Parlement de Castille-et-Léon, Raul de la Hoz, le porte-parole du PP, fait montre de fermeté. Dans l’entretien qu’il nous a accordé, l’ancien avocat souhaite distinguer le “bruit médiatique” des faits.

“En Castille-et-Léon nous ne ferons aucun pas en arrière sur la lutte contre les violences de genre et Vox le sait”, assure-t-il, avant de préciser : “Nous allons rendre compatible la lutte contre la violence de genre avec un autre aspect que Vox juge important, et qui l’est effectivement aussi, bien que dans une moindre mesure, celui de la violence intrafamiliale. Nous allons le prendre en compte également, mais en aucun cas au détriment de la lutte contre les violences faites aux femmes”.

L’homme politique dément toute lutte interne entre les deux partis et rappelle que le PP et Vox ont des “différences idéologiques” qui en font deux formations politiques distinctes.

Vox, un allié encombrant

Pourtant, à quelques jours des élections législatives, les relations entre les deux partis semblent fragilisées. Sur la scène nationale, Alberto Nunez Feijoo, leader du parti populaire, a appelé les électeurs à soutenir la formation “d’un gouvernement libre” afin d’éviter “l’intransigeance des extrêmes”.

Au moment de présenter son programme début juillet, le leader du PP a même indiqué qu’il demanderait à Pedro Sanchez “ou au futur leader du PSOE” de s’abstenir et de “le laisser gouverner”, s’il n'obtient pas la majorité absolue.

Au total, depuis la déroute des socialistes aux élections municipales et régionales en mai dernier, le PP et le parti d'extrême droite ont conclu des accords de gouvernance dans 23 villes de plus de 40 000 habitants. Ils gouvernent actuellement en coalition dans trois communautés autonomes : La Castille-et-Léon, Valence et l'Estrémadure.

Si le PP remporte les élections du 23 juillet, comme le prédisent les sondages, reste à savoir si ce mariage tumultueux prendra une ampleur nationale.

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne