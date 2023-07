Immigration illégale : le Royaume-Uni adopte une loi restreignant drastiquement l'asile

Selon le HCR, le nouveau projet de loi "viole les obligations internationales du pays en matière de droits de l'homme et de droit des réfugiés"

The new migration bill passed by the UK Parliament violates the country’s international human rights and refugee law obligations.



High Commissioner for Human Rights @volker_turk and I share grave concerns in this respect.



Here is our joint statement👇🏻https://t.co/ZI8WTgI84Z