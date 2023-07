🔴 En direct : de nouvelles frappes russes ont visé Odessa, selon des responsables ukrainiens

HEURE PAR HEURE

Pour la deuxième nuit consĂ©cutive, la Russie a lancĂ© des attaques aĂ©riennes contre le port d'Odessa, sur les rives de la mer Noire, ont annoncĂ© tĂ´t mercredi des responsables ukrainiens. Suivez, heure par heure, les Ă©vĂ©nements de la guerre en Ukraine.Â

2 h 39 : l'Ukraine dénonce une nouvelle attaque russe contre Odessa

La Russie a lancé, mercredi, des attaques aériennes contre le port d'Odessa, sur les rives de la mer Noire, pour la deuxième nuit consécutive. Le gouverneur de la région d'Odessa, Oleh Kiper, a indiqué sur les réseaux sociaux que les systèmes de défense antiaérienne étaient à l'oeuvre et a appelé la population à rester à l'abri.

"(Ils) tentent d'effrayer le monde entier, surtout ceux qui souhaitent oeuvrer à l'accord céréalier. L'Ukraine, la Turquie et les Nations unies", a déclaré tôt mercredi le porte-parole de l'administration militaire d'Odessa. "Je pense toutefois que toute personne normale, raisonnable, verra cela et dira : Odessa n'a pas eu peur, n'a pas peur et n'aura pas peur – nous travaillerons", a ajouté Serhy Bratchouk.

1 h 16 : Londres s'inquiétait d'une "intervention russe en Ukraine" depuis 2001

Dans un mémo confidentiel de juillet 2001, le conseiller britannique en politique étrangère Roger Liddle évoquait le "pire" scénario que représenterait une "intervention russe en Ukraine" ainsi que la résistance à prévoir des Ukrainiens face à "l'érosion de l'indépendance durement obtenue de leur pays".

Le mémo, adressé au Premier ministre de l'époque Tony Blair, fait partie des centaines de pages d'archives du gouvernement britannique concernant l'Ukraine rendues publiques mercredi. Elles concernent la période 2001-2002. Elles montrent les difficultés du Royaume-Uni à répondre aux aspirations de l'Ukraine à rejoindre l'Otan et l'Union européenne.

Le Royaume-Uni devrait forger "une relation plus proche" avec Kiev pour empĂŞcher une "intervention russe en Ukraine", recommandait alors le haut conseiller gouvernemental.

L'essentiel du 18Â juillet

L'État-major américain a assuré, mardi, que l'Ukraine dispose de réserves "importantes" pour sa contre-offensive, présageant toutefois que celle-ci sera "sanglante" et "longue".

La Russie a mis en garde l'Ukraine mardi contre ses vellĂ©itĂ©s de poursuivre les exportations de cĂ©rĂ©ales par la mer Noire, prĂ©venant qu'il n'y avait plus de "garanties de sĂ©curitĂ©" après l'expiration d'un accord qui permettait de les transporter malgrĂ© la guerre. Kiev a indiquĂ© que des "infrastructures portuaires" ukrainiennes ont Ă©tĂ© endommagĂ©es dans une attaque de missiles russes ayant visĂ© dans la nuit Odessa.Â

Avec AFP et Reuters

