🔴 En direct : Moscou envisage d'attaquer des navires marchands en mer Noire, selon Washington

HEURE PAR HEURE

La Russie envisagerait des attaques sur des navires marchands transportant des cĂ©rĂ©ales d'Ukraine en mer Noire pour ensuite accuser Kiev, a assurĂ© un responsable de la Maison Blanche. La Russie a ciblĂ© tĂ´t jeudi MykolaĂŻv et Odessa, faisant au moins onze blessĂ©s. Suivez, heure par heure, les Ă©vĂ©nements de la guerre en Ukraine.Â

Publicité Lire la suite

4 h 23 : les ministres de l'UE vont discuter d'une aide militaire

Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne doivent discuter jeudi d'une nouvelle aide militaire d'un montant de 20 milliards d'euros. Le programme présenté par le responsable de la politique étrangère de l'Union européenne, Josep Borrell, entre dans le cadre du soutien fourni par le bloc à l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe.

Josep Borrell a proposé d'allouer à l'Ukraine cinq milliards d'euros par an via un fonds géré par l'UE appelé "European Peace Facility", selon des diplomates et des responsables européens qui préfèrent conserver l'anonymat. Ce fonds a déjà alloué plus de cinq milliards d'euros à l'Ukraine depuis le début du conflit. Ces fonds supplémentaires seraient attribués de 2024 à 2027.

Les ministres des Affaires étrangères de l'UE ne devraient qu'entamer les discussions jeudi avant d'étudier la question en profondeur lors d'une réunion prévue à la fin du mois d'août en Espagne, ont indiqué les responsables et les diplomates.

3 h 50 : onze blessés après des frappes russes sur Mykolaïv et Odessa

La Russie a ciblé tôt jeudi Mykolaïv et Odessa, villes portuaires du Sud de l'Ukraine, blessant au moins onze personnes, ont rapporté les autorités locales.

"Les Russes ont frappé le centre de la ville (de Mykolaïv). Un garage et un immeuble résidentiel de 3 étages sont en feu. Les pompiers se sont rendus sur les lieux", a indiqué sur Telegram Vitaliy Kim, gouverneur de la région de Mykolaïv. Quatre adultes et cinq enfants ont été blessés, a-t-il ajouté.

Selon le maire de Mykolaïv Oleksandre Sienkevitch, "il y a un énorme trou dans le sol près d'un immeuble résidentiel de trois étages. L'incendie est très grave."

À Odessa, grande ville portuaire ukrainienne de la mer Noire située à quelque 100 km au sud-ouest de Mykolaïv, une autre attaque russe a conduit deux personnes à être hospitalisées, selon le gouverneur local.

1 h 03 : Moscou envisage d'attaquer des navires marchands en mer Noire pour ensuite accuser Kiev, selon Washington

"Nos informations indiquent que la Russie a posé de nouvelles mines aux abords des ports ukrainiens. L'armée russe pourrait élargir son ciblage des moyens de transports de céréales de l'Ukraine pour inclure des attaques sur des bateaux civils" et ensuite "faire porter la responsabilité de ces attaques à l'Ukraine", a déclaré à l'AFP Adam Hodge, porte-parole du Conseil de sécurité national américain.

Ces accusations se fondent sur des éléments des renseignements qui viennent d'être déclassifiés, a précisé le porte-parole.

L'essentiel du 19Â juillet

La Russie a affirmé mercredi qu'elle considèrera dès jeudi les navires se rendant vers l'Ukraine en mer Noire comme de "potentiels bateaux militaires" et les pays dont ils battent le pavillon comme parties prenantes au conflit.

Les États-Unis ont annoncé un nouveau plan d'aide militaire à l'Ukraine s'élevant à 1,3 milliard de dollars. Il prévoit notamment la livraison de quatre systèmes de missiles de défense anti-aérienne, de munitions d'artillerie, de matériel de déminage, et de drones explosifs, détaille le Pentagone dans un communiqué.

Le prĂ©sident ukrainien Volodymyr Zelensky a accusĂ© Moscou d'avoir ciblĂ© dans la nuit des sites utilisĂ©s pour l'exportation des cĂ©rĂ©ales.Â

Avec AFP et Reuters

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne