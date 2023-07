Reportage

Guerre en Ukraine : Koupiansk dans le collimateur de l'armée russe

Dans la région de Kharkiv, l’armée russe est passée à l’attaque. L’Ukraine affirme que dans cette zone, Moscou a concentré un nombre important de soldats et d’équipements militaires et que ses troupes avancent vers la ville de Koupiansk, reconquise par l’armée ukrainienne lors de sa contre-offensive il y a un peu moins d’un an. Sur place, le reportage du correspondant de France 24, Gulliver Cragg.

02:01 Les tirs d'artillerie russe se sont intensifiés ces derniers jours à Koupiansk en Ukraine. © France 24

Publicité Lire la suite Alors que Kiev a lancé sa contre-offensive, l'armée russe tente de gagner du terrain dans la région de Kharkiv et intensifie ses bombardements sur Koupiansk. Depuis sa libération en septembre 2022, la ville du Nord-Est n'a pas connu un seul jour de répit. Reportage du correspondant de France 24 en Ukraine, Gulliver Cragg. Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne Emportez l'actualité internationale partout avec vous ! Téléchargez l'application France 24