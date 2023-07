🔴 En direct : des drones ont frappé Moscou, la Russie dénonce un "acte terroriste"

HEURE PAR HEURE

La Russie a dit avoir "neutralisé" deux drones ukrainiens à Moscou durant la nuit de dimanche à lundi, affirmant avoir déjoué un "acte terroriste" de Kiev sur la capitale russe. Le maire de Moscou précise qu'aucune victime, ni "destruction grave", n'ont été constatés. Suivez heure par heure les derniers développements en Ukraine.

Publicité Lire la suite

4 h 36 : les drones "neutralisés", la Russie dénonce "un acte terroriste"

"Le matin du 24 juillet, une tentative du régime de Kiev de commettre un acte terroriste en utilisant deux drones sur des objets (situés) sur le territoire de la ville de Moscou a été stoppée", a déclaré le ministère russe de la Défense. "Deux drones ukrainiens ont été neutralisés et se sont écrasés. Il n'y a pas de victimes."

4 h 01 : des "frappes de drones" ont touché Moscou

Le maire de Moscou Sergueï Sobianine a fait savoir que des "frappes de drones" ont touché deux immeubles "non-résidentiels" de la capitale russe durant la nuit. "Il n'y a pas de destructions graves ni de victimes. Tous les services travaillent sur les lieux", a déclaré l'édile sur Telegram.

Des "fragments d'un drone" ont Ă©tĂ© dĂ©couverts Ă Moscou sur un axe important près du ministère russe de la DĂ©fense, a rapportĂ© l'agence publique russe TASS.Â

L'agence de presse RIA Novosti a diffusé des images vidéo du centre d'affaires, où l'on peut voir quelques dégâts au sommet du grand bâtiment. La route qui y accède a été fermée.

3 h 35 : la Russie remplacera les céréales ukrainiennes à destination de l'Afrique, promet Vladimir Poutine

Le président russe a garanti que Moscou remplacerait les céréales ukrainiennes à destination de l'Afrique, après l'abandon par le Kremlin de l'accord céréalier.

"Je souhaite rassurer sur le fait que notre pays est capable de remplacer les céréales ukrainiennes sur une base commerciale et sans frais, d'autant que nous attendons une autre récolte record cette année", a écrit le chef de l'État dans un article publié sur le site du Kremlin, intitulé "La Russie et l'Afrique : unir les efforts pour la paix, le progrès et un avenir prospère".

"Nonobstant les sanctions, la Russie poursuivra ses efforts énergiques pour assurer la distribution de céréales, de produits alimentaires, d'engrais et d'autres biens vers l'Afrique (...) le réseau des ambassades russes et des missions commerciales en Afrique sera élargi", a ajouté Vladimir Poutine, alors que doit s'ouvrir jeudi un sommet Russie-Afrique dans la ville russe de Saint-Pétersbourg.

Mardi, l'Union africaine (UA) avait "regretté" le retrait russe de l'accord. "J'exhorte les parties prenantes à résoudre les problèmes pour permettre la reprise du passage continu et sécurisé des céréales et engrais d'Ukraine et de Russie vers les régions qui en ont besoin, notamment l'Afrique", avait déclaré le président de la Commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat, sur son compte Twitter.

Moscou avait dit vendredi comprendre "les inquiétudes" des pays africains, en promettant de continuer à livrer les pays dans le besoin.

Les essentiels du 23 juillet

Les forces russes ont mené, dimanche, une attaque sur la ville portuaire d'Odessa, faisant deux morts et 22 blessés, dont quatre enfants, selon le ministère ukrainien de l'Intérieur. L'Unesco a condamné des "frappes brutales" contre le patrimoine d'Ukraine.

Le président russe Vladimir Poutine a reçu son homologue biélorusse, Alexandre Loukachenko. Le président biélorusse a assuré à Vladimir Poutine qu'il "gardait" le groupe Wagner dans le centre de la Biélorussie, affirmant à ce sujet que Minsk "contrôlait" la situation, quelques semaines après l'arrivée des combattants de ce groupe à la suite de leur rébellion avortée en Russie.

Avec AFP et Reuters

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne