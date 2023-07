La Grèce toujours en proie aux fortes chaleurs et aux incendies

Les températures devraient atteindre jusqu’à 45 °C dans le centre de la Grèce, mercredi, alors que les incendies continuent de ravager les îles touristiques de Rhodes et Corfou, malgré le travail acharné de plusieurs centaines de pompiers.

En Grèce, la vague de chaleur monte d'un cran alors que les îles touristiques de Rhodes et Corfou sont toujours en proie aux flammes. Après un répit lundi et des températures de 42 °C mardi, le thermomètre devrait atteindre entre 43 °C et 45 °C dans le centre et le sud du pays, selon le service national de météorologie, EMY.

En Attique, la région d'Athènes qui suffoque depuis plus de dix jours, les températures vont atteindre "entre 43 °C et 44 °C", selon la même source. Coutumière des vagues de chaleur estivales, la Grèce est située en Méditerranée orientale, l'un des "points chauds" du réchauffement climatique, et connaît actuellement l'une des plus longues canicules de ces dernières années, selon des experts de l'EMY.

Selon l'Observatoire national d'Athènes, le record absolu dans la capitale a été enregistré en juin 2007, avec 44,8 °C. Au plan national, il a été établi en juillet 1977 avec 48 °C à Elefsina, près d'Athènes.

Sur le front des feux qui ravagent le pays depuis plus de dix jours, de violents incendies continuent de ravager les îles touristiques de Rhodes dans le sud-est de la mer Égée, à Corfou à l'autre extrémité du pays en mer Ionienne (Nord-Ouest) et en Eubée, près d'Athènes.

"Parasols et chaises longues carbonisés"

"C'est le neuvième jour que cet incendie fait rage sur l'île de Rhodes, on parle de flammes de plus de vingt mètres et on a l'impression que les pompiers sont totalement désemparés" explique la correspondante de France 24 Alexia Kefalas. Les plages "magnifiques, prisées du monde entier avec des eaux cristallines", ont laissé place à "un paysage apocalyptique" avec "des parasols et des chaises longues carbonisés".

Sur place, 266 pompiers épaulés de trois hélicoptères et deux avions ont été déployés. À Corfou, 62 pompiers, deux avions et deux hélicoptères combattent le feu qui a débuté le week-end dernier.

Au moins une centaine de sapeurs-pompiers continuaient, mercredi, leur lutte contre les flammes en Eubée où la veille, deux pilotes de l'armée de l'air grecque sont morts alors que leur bombardier d'eau s'est écrasé dans un ravin.

Un deuil de trois jours a été décrété par l'état-major grec. C'est également sur cette île qu'a été retrouvé le corps carbonisé d'une troisième victime. Et dans l'ouest du Péloponnèse, sur un quatrième front important, 140 pompiers et un hélicoptère se battent également contre un incendie de forêt.

