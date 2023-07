🔴 En direct : une attaque de drone ukrainienne déjouée à Moscou

HEURE PAR HEURE

Le maire de Moscou a annoncé qu'une attaque de drone ukrainienne avait été menée durant la nuit de jeudi à vendredi. Selon lui, le drone a été abattu par le ministère russe de la Défense. Suivez les derniers développements de la guerre en Ukraine.

8 h 45 : une soixantaine de contrats signés entre la Russie et les pays africains

Le sommet Russie-Afrique, organisĂ© Ă Saint-PĂ©tersbourg depuis jeudi est avant tout "un forum commercial" explique l'envoyĂ©e spĂ©ciale de France 24 sur place. "EnormĂ©ment de contrats ont Ă©tĂ© signĂ©s hier et vont l’être aujourd’hui : cela va du nuclĂ©aire, Ă l’aviation civile au Burkina, aux douanes en Ethiopie… des deals dans absolument tous les domaines entre la Russie et l’Afrique", indique Caroline Dumay, qui a comptĂ© 64 contrats signĂ©s rien que sur la journĂ©e de jeudi.Â

8 h 10 : le Japon annonce de nouvelles sanctions contre la Russie sur les véhicules électriques

Le gouvernement nippon a élargi la liste des biens concernés par ses sanctions contre la Russie, pour y inclure un embargo sur les exportations de véhicules équipés de moteurs de 1 900 cm3 ou plus, ainsi que les voitures hybrides et électriques, a indiqué dans un communiqué le ministère de l'Economie, du Commerce et de l'Industrie. Ces nouvelles sanctions entreront en vigueur le 9 août.

Le Japon avait déjà gelé les avoirs de personnes et de groupes russes et interdit l'exportation de biens vers les organisations russes liées à l'armée, ainsi que l'exportation de services de construction et d'ingénierie.

5 h 57 : des délégués russes se joignent à Kim Jong Un lors d'un défilé à  Pyongyang

Les médias d'État nord-coréens ont déclaré vendredi que Kim Jong Un avait assisté à un militaire défilé jeudi soir en compagnie du ministre russe de la défense, Sergei Shoïgu, et d'un responsable du parti au pouvoir en Chine, Li Hongzhong.

Les missiles à capacité nucléaire les plus puissants jamais vus pour la Corée du Nord ont été présentés lors de ce défilé militaire.

Les photos diffusées par les médias nord-coréens montrent Kim Jong Un souriant et discutant avec Sergei Shoïgu et Li Hongzhong, qui se tiennent à ses côtés à la tribune.

L'agence de presse officielle du Nord, Korean Central News Agency, a dĂ©clarĂ© que le dĂ©filĂ© a Ă©galement prĂ©sentĂ© des drones de surveillance et d'attaque nouvellement dĂ©veloppĂ©s, qui ont Ă©tĂ© dĂ©voilĂ©s pour la première fois par les mĂ©dias d'État cette semaine lors d'une exposition d'armes Ă laquelle Kim Jong Un et Sergei ShoĂŻgu ont assistĂ©.Â

4 h 24 : attaque de drone déjouée à Moscou

L’Ukraine a conduit une attaque de drone qui n’a fait ni dégât ni victime, a déclaré tôt le maire de Moscou, sans en préciser le lieu exact.

"Durant la nuit, une tentative d’attaque ennemie de drone a été menée, le drone a été abattu par les forces du ministère de la Défense", a écrit sur Telegram Sergueï Sobianine. Il n’y a "pas de dégât ni de victime", a-t-il ajouté. L’élu n’a pas fourni davantage d’informations sur cette attaque.

L'essentiel du 27Â juillet

Le président russe Vladimir Poutine a ouvert le sommet Russie-Afrique, organisé à Saint-Pétersbourg, en promettant de livrer gratuitement "dans les mois qui viennent" des céréales à six pays africains. "Dans les mois qui viennent, nous serons en mesure d'assurer des livraisons gratuites de 25 000 à 50 000 tonnes de céréales au Burkina Faso, au Zimbabwe, au Mali, à la Somalie, à la République centrafricaine et à l'Érythrée", a-t-il assuré dans son discours d'ouverture retransmis à la télévision russe, sur fond d'inquiétudes de pays africains après la récente fin de l'accord sur l'exportation de céréales ukrainiennes en mer Noire.

L'armée ukrainienne a repris aux forces russes le village de Staromaïorské, sur le front Sud, où les forces de Kiev ont accentué leur contre-offensive ces derniers jours, a annoncé la vice-ministre de la Défense Ganna Maliar. "Staromaïorské dans la région de Donetsk a été libérée. Nos défenseurs mènent actuellement des opérations de nettoyage" des troupes russes, a-t-elle déclaré sur Telegram. Il s'agit de l'un des premiers résultats tangibles de l'offensive ukrainienne dans ce secteur du front depuis juin.

Avec AFP

Â

