Sommet Russie-Afrique : Poutine plaide pour un "ordre multipolaire" sans "néocolonialisme"

Isolé sur la scène internationale depuis le lancement de son offensive militaire en Ukraine, Moscou a organisé jeudi et vendredi son deuxième sommet Russie-Afrique. En clôture de cet événement réunissant les délégations de 49 pays africains, Vladimir Poutine a affirmé vouloir promouvoir "un ordre mondial multipolaire juste et démocratique" et à "lutter contre le néocolonialisme".

Le président russe Vladimir Poutine et les participants au sommet Russie-Afrique posent pour une photo à Saint-Pétersbourg, Russie, le 28 juillet 2023. © Tass via Reuters

Texte par : FRANCE 24 Suivre