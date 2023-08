🔴 En direct : attaque de drones russes sur Kiev, pas de victime

Heure par heure

Plusieurs drones russes ont attaqué Kiev dans la nuit de mardi à mercredi, provoquant des dégâts matériels mais aucune victime. Une attaque de drones a par ailleurs eu lieu dans la nuit dans le sud de la région Odessa, grand port ukrainien sur la mer Noire. Suivez les derniers développements de la guerre en Ukraine heure par heure.

3 h 22 : a ttaque de drones russes sur Kiev, pas de victime

"À la suite de l'attaque ennemie sur la capitale et la chute de débris de drones, un immeuble non-résidentiel a été endommagé dans le district de Solomyansky. Un arbre a pris feu dans le district de Svyatoshynsky", a écrit le maire de Kiev Vitali Klitschko sur Telegram dans la nuit de mardi à mercredi. "Il n'y a ni morts ni blessés dans la capitale", a-t-il ajouté.

L'administration militaire de la capitale a par ailleurs indiqué sur Telegram que les débris d'un drone avaient chuté sur une aire de jeu et provoqué un incendie dans un immeuble non-résidentiel du quartier de Golosiivsky, sans qu'aucune victime ne soit là non plus signalée.

Un journaliste de l'AFP à Kiev a rapporté avoir entendu au moins trois explosions vers 3 h locales (0 h GMT).

Une attaque de drones a par ailleurs eu lieu dans la nuit dans le sud de la région Odessa, grand port ukrainien sur la mer Noire, a indiqué l'administration militaire régionale sur Telegram, sans plus de précisions.

L'essentiel de la journée du 1er août

La Biélorussie a réfuté les accusations de son voisin polonais qui l'accuse d'avoir violé son espace aérien. L'Islande a fermé son ambassade à Moscou en raison du conflit en Ukraine, devenant le premier pays européen à prendre une telle mesure. Le pays tient à préciser qu'il ne s'agit pas d'une rupture diplomatique.

Avec AFP et Reuters

