🔴 En direct : la Russie dénonce des attaques ukrainiennes contre la base navale de Novorossiisk

Heure par heure

L'armée ukrainienne a mené une attaque en mer Noire contre la base navale de Novorossiisk à l'aide de deux drones maritimes, lesquels ont été détruits, a déclaré vendredi le ministère russe de la Défense. Suivez les derniers développements de la guerre en Ukraine heure par heure.

6 h 52 : Sergueï Choïgu, le ministre russe de la Défense se rend dans la zone de l'opération en Ukraine

Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, s'est rendu dans la zone de l'opération en Ukraine pour inspecter un poste de commandement et s'entretenir avec de haut responsables militaires, a annoncé vendredi l'armée russe dans un communiqué.

Sergueï Choïgou s'est fait présenter un rapport sur la situation actuelle sur le front et "a remercié les commandants et les militaires (...) pour des actions offensives réussies" dans la zone de Lyman, dans l'est de l'Ukraine, a déclaré l'armée russe, sans préciser quand ce déplacement a eu lieu.

5 h 56 : la Russie dénonce des attaques ukrainiennes contre la base navale de Novorossiisk

La Russie a affirmé vendredi avoir repoussé une attaque de deux drones maritimes ukrainiens contre sa base navale de Novorossiisk, sur la mer Noire, qui est également un grand port pétrolier.

"Les bateaux sans équipage ont été visuellement détectés et détruits par les tirs des armes régulières des navires russes" protégeant la base navale, a écrit sur Telegram le ministère russe de la Défense. Selon la même source, 13 drones aériens ukrainiens ont par ailleurs été abattus au-dessus de la Crimée.

L'essentiel de la journée du 3 août

Le président ukrainien a admis que sa contre-offensive était difficile mais a assuré que ses troupes dominaient les forces russes.

L'Union européenne a quant à elle annoncé durcir ses sanctions contre la Biélorussie en raison de son soutien à Moscou dans sa guerre en Ukraine, allongeant sa liste noire et restreignant les exportations, notamment pour les technologies destinées aux drones.Â

Avec AFP et Reuters

