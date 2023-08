🔴 En direct : frappe russe meurtrière contre un immeuble dans l'est de l'Ukraine

Heure par heure

Au moins huit personnes ont été tuées lundi par le tir de deux missiles russes sur un immeuble à Pokrovsk, dans l'est de l'Ukraine, région où l'armée russe affirme par ailleurs gagner du terrain ces derniers jours. Suivez les derniers développements de la guerre en Ukraine heure par heure.

5 h 05 : u ne frappe russe contre un immeuble dans l'est de l'Ukraine fait au moins 8 morts

Au moins huit personnes ont été tuées lundi par le tir de deux missiles russes sur un immeuble à Pokrovsk, dans l'est de l'Ukraine, région où l'armée russe affirme par ailleurs gagner du terrain ces derniers jours.

Des journalistes de l'AFP présents à Pokrovsk ont vu les secours s'activer autour de l'immeuble de cinq étages fortement endommagé, évacuant des blessés au milieu des gravats et faisant descendre des habitants coincés chez eux à l'aide de la grande échelle.

Cette frappe a fait "cinq morts et quatorze blessés civils", a déclaré sur Telegram le chef de l'administration militaire de Donetsk, Pavlo Kyrylenko. "En plus, nous avons connaissance de deux employés des services de secours de l'État tués ainsi qu'un militaire. Neuf policiers, un employé de l'administration locale et un militaire ont été blessés", a-t-il ajouté.

Les troupes ukrainiennes créent les conditions d'une contre-offensive, se félicite Kiev.

Dans le même temps, la Russie a déclaré que ses troupes avaient progressé de trois kilomètres sur le front de Koupiansk.

Avec AFP et Reuters

