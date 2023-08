La Scandinavie touchée par des inondations, la péninsule ibérique en proie à des incendies

Des centaines de pompiers luttaient mardi contre un incendie qui fait rage depuis quatre jours dans le sud-ouest du Portugal, en proie comme son voisin espagnol à un épisode de canicule intense qui met la majeure partie de la péninsule ibérique en alerte. Au même moment, la Scandinavie, dans le nord de l'Europe, est à l'inverse touchée par des inondations et des glissements de terrain après de fortes pluies ces derniers jours.

Près de 900 pompiers soutenus par dix aéronefs sont mobilisés mardi 8 août à Odemira, à proximité de la région touristique de l'Algarve, au Portugal, où plusieurs milliers d'hectares ont brûlé ces derniers jours, selon les premières estimations.

Dans la nuit de lundi à mardi, ils ont "stabilisé le périmètre" mais "deux points critiques" réclameront "beaucoup d'efforts", a expliqué le commandant de la protection civile portugaise José Ribeiro au cours d'un point de presse.

À l'intérieur des terres, les habitants d'une vingtaine de villages et des vacanciers séjournant dans des établissements de tourisme rural ont dû être évacués lundi. Nombre d'entre eux ont été accueillis dans une école transformée en centre d'accueil. Au total, près de 1 500 personnes ont été déplacées depuis samedi, tandis qu'une quarantaine, parmi lesquelles 28 pompiers, ont été prises en charge par les services médicaux d'urgence, a déclaré la protection civile.

Un autre feu important, dans la région de Leiria, dans le centre du Portugal, a connu une accalmie dans la nuit de lundi à mardi, après avoir ravagé environ 7 000 hectares. Au total, près de 2 800 pompiers et 16 aéronefs étaient mobilisés mardi matin sur l'ensemble du territoire portugais.

Toujours 40 °C par endroits

Les températures devraient légèrement baisser mardi mais tout de même atteindre les 40 °C par endroits, après avoir établi un record pour 2023 (46,4 °C) lundi à Santarem, dans le centre, selon une première estimation de l'agence météorologique portugaise.

L'état d'alerte est maintenu des deux côtés de la frontière, le sud-ouest de l'Espagne étant en vigilance orange mardi, avec la province de Cordoue, en Andalousie, en alerte rouge, synonyme de danger extrême, a annoncé l'agence météorologique espagnole (Aemet). Les températures en Espagne devraient atteindre les 44 °C mardi et surtout mercredi, le jour où cette canicule, la troisième de l'été, sera à son maximum, a souligné l'Aemet.

Le week-end dernier, plus de 1 000 hectares ont aussi brûlé en Espagne. Un quatrième incendie d'envergure s'est déclaré lundi après-midi en Estrémadure, une région voisine du Portugal, dans la commune de Valencia de Alcántara, sans que les pompiers parviennent à le maîtriser dans la nuit.

La péninsule ibérique est en première ligne face au réchauffement climatique en Europe, avec une multiplication des épisodes de canicule, de sécheresse et des incendies. Près de 100 000 hectares sont déjà partis en fumée en 2023 en Espagne et au Portugal, selon des bilans provisoires, contre plus de 400 000 au total en 2022.

La Scandinavie sous les eaux

Au même moment, de fortes pluies ont provoqué des inondations et des glissements de terrains en Suède et en Norvège mardi, tandis que des vents violents rendaient incontrôlable un incendie de forêt au Danemark, ont déclaré les autorités.

Une tempête baptisée "Hans" a balayé les pays nordiques au cours du week-end. Les habitants de la station de ski d'Are, dans le nord-ouest de la Suède, ont été invités à ne pas s'approcher du torrent Susabacken, qui est sorti de son lit, causant des dégâts à des routes et des habitations, selon le site suédois d'information sur les crises, Krisinformation.

Deux wagons d'un train de passagers ont déraillé lundi dans l'Est de la Suède après l'affaissement d'un talus ferroviaire, faisant trois blessés. En Norvège, la police a signalé mardi plusieurs glissements de terrains et les médias ont rapporté qu'une centaine de personnes avaient dû être évacuées.

Les agences météorologiques suédoise et norvégienne ont émis des alertes aux inondations dans plusieurs régions de leurs pays respectifs. Ces intempéries ont également entraîné des perturbations de la circulation, avec de nombreuses routes fermées et l'annulation de trains et de ferries.

L'agence météorologique danoise DMI a mis en garde contre des vents de tempête dans le nord du pays. La police danoise a déclaré dans un communiqué que les efforts des services de secours pour éteindre un feu de forêt près de la ville de Klitmoller avaient été "entravés" par les vents violents.

