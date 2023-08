🔴 En direct : la Russie dit avoir abattu un drone ukrainien au-dessus de Belgorod

HEURE PAR HEURE

Les systèmes de défense aérienne russes ont détruit un véhicule aérien sans pilote lancé par l'Ukraine au-dessus du territoire de la région de Belgorod, limitrophe de l'Ukraine, selon les autorités russes. La veille, deux missiles ukrainiens ont été abattus par la défense antiaérienne russe au-dessus du pont de Crimée, importante infrastructure civile et militaire qui relie la Russie à la péninsule annexée. Voici le fil du 13 août.

5 h 01 : le ministère russe de la défense affirme avoir détruit un drone ukrainien au-dessus de Belgorod

Les systèmes de défense aérienne russes ont détruit un véhicule aérien sans pilote lancé par l'Ukraine au-dessus du territoire de la région de Belgorod, limitrophe de l'Ukraine, a déclaré le ministère russe de la Défense.

"Il n'y a pas de victimes ni de dégâts", a déclaré le ministère sur l'application de messagerie Telegram, ajoutant que l'attaque avait eu lieu vers 4 heures du matin (1 h GMT).

01 h 03 : Les gardes-frontières ukrainiens rappellent à la Russie que l'île des Serpents lui appartient à nouveau

Les gardes-frontières ukrainiens ont placé un nouveau panneau sur l'île des Serpents, rappelant les premières heures de l'invasion russe, lorsqu'un habitant de l'île stratégique de la mer Noire avait utilisé une expression choisie pour refuser de se rendre à un navire de guerre.

"Le prochain panneau frontalier sera installé dans notre pays ukrainien, la Crimée, après sa libération par la Russie", lance le chef du service des frontières, Serhiy Deineko, dans une vidéo partagée sur Facebook, devant un panneau portant les couleurs de son pays : jaune et bleu.

La petite île des Serpents est devenue synonyme de la résistance ukrainienne dès les premières heures de la guerre de février. Lorsque les officiers russes du Moskva, navire amiral de la flotte de la mer Noire, ont communiqué par radio avec les gardes ukrainiens stationnés sur l'île et leur ont ordonné de de se rendre ou de mourir, l'un d'entre eux avait répondu par radio : "Navire de guerre russe, Va te faire foutre. Va te faire foutre".

0 h : une entreprise allemande livrera le système de drone Luna à l'Ukraine d'ici la fin de l'année

L'entreprise allemande Rheinmetall livrera le système de drone" Luna New Generation" à l'Ukraine d'ici la fin de l'année, a rapporté dimanche Bild am Sonntag, alors que l'Ukraine cherche désespérément à renforcer son arsenal (qu'il s'agisse de drones, de munitions ou de chars).

Le "Drones Package" se compose d'une station de contrôle au sol avec plusieurs drones, d'une catapulte de lancement et de camions militaires, a déclaré Bild, ajoutant que le système de drones pourrait être utilisé comme système de reconnaissance, fournir un réseau LTE et fournir des services de transport de marchandises, et intercepter ou brouiller les communications.

0 h : l'armée ukrainienne dit progresser dans le sud

Les responsables militaires ukrainiens ont déclaré samedi que les forces de Kiev avaient progressé dans le sud du pays, et ont remporté un succès partiel près de la ville-clé de Robotyne.

"Direction Tavria", a écrit le général Oleksandr Tarnavskyi, commandant des forces ukrainiennes dans le sud. "Il y a des territoires libérés. Les forces de défense y travaillent."

L'essentiel de la journée du 12 août

Le ministère russe de la Défense a affirmé avoir déjoué une tentative d'attaque de vingt drones ukrainiens ciblant des objectifs sur la péninsule de Crimée.

Deux missiles ukrainiens ont par ailleurs été abattus par la défense antiaérienne russe au-dessus du pont de Crimée, importante infrastructure civile et militaire qui relie la Russie à la péninsule annexée.

Dans la région de Kalouga, à 150 kilomètres au sud-ouest de Moscou, un drone a été intercepté. Les attaques ukrainiennes de drones se sont multipliées ces dernières semaines, y compris sur la capitale russe, où ce type d'incident est devenu quasi-quotidien.

Avec AFP et Reuters

