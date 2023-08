🔴 En direct : la Russie dit avoir repoussé une attaque de drones ukrainiens près de Moscou

HEURE PAR HEURE

La Russie a affirmé mercredi matin avoir abattu trois drones ukrainiens dans la région de Kalouga située au sud-ouest de Moscou, sur fond de multiplication d'attaques de ce type visant la capitale russe. Par ailleurs, les États-Unis ont demandé à l'Iran de cesser de vendre des drones à la Russie, selon des informations du Financial Times. Suivez heure par heure les derniers développements de la guerre en Ukraine.

Publicité Lire la suite

7 h 32 : Des entrepôts et des silos à grains endommagés lors des attaques sur le Danube

Les attaques nocturnes de drones russes sur l'un des ports ukrainiens du Danube ont endommagé des silos à céréales et des entrepôts, a déclaré le gouverneur d'Odessa, Oleh Kiper. "Les terroristes russes ont attaqué la région d'Odessa à deux reprises la nuit dernière avec des drones d'attaque. La cible principale est l'infrastructure portuaire et céréalière dans le sud de la région", a-t-il précisé sur Telegram.

L'Ukraine possède deux deux ports principaux sur le Danube : Reni et Izmail. Tous deux ont déjà été attaqués par le passé. On ignore pour l'instant lequel a été ciblé.

7 h 23 : L'Ukraine affirme avoir repris la ville d'Urozhaine dans la région de Donetsk

 Les forces ukrainiennes se sont se sont retranchées à la périphérie d'Urozhaine après avoir repris cette localité de la région de Donetsk aux russes, a déclaré le vice-ministre ukrainien de la défense, Hanna Maliar. "Urozhaine libérée", a-t-il déclaré sur l'application de messagerie Telegram. Nos défenseurs sont retranchés à la périphérie".

La Russie n'a fait aucun commentaire.

6 h 25 : Moscou dit avoir abattu trois drones ukrainiens dans la région de Kalouga

La Russie a dit mercredi avoir abattu trois drones ukrainiens dans la région de Kalouga située au sud-ouest de Moscou, sur fond de multiplication d'attaques de ce type visant la capitale russe.

Vers 5 h locales (2 h GMT), une tentative d'attaque de Kiev au moyen de "trois véhicules aériens sans pilote (...) dans la région de Kalouga a été déjouée", a rapporté le ministère russe de la Défense sur Telegram.

"Tous les drones ont été détectés et détruits à temps par les systèmes de la défense aérienne russe", a fait part le ministère, qui a ajouté que l'attaque n'avait fait ni victime ni dégât.

6 h 08 : les États-Unis demandent à l'Iran de cesser de vendre des drones à la Russie, selon le Financial Times

Les États-Unis font pression sur l'Iran pour que le pays cesse de vendre des drones à la Russie dans le cadre de discussions sur un "accord non écrit" plus large entre Washington et Téhéran, a rapporté le Financial Times, citant des personnes informées sur le sujet.

Les discussions ont eu lieu en même temps que les négociations de l'accord d'échange de prisonniers qui a conduit Téhéran à transférer quatre citoyens irano-américains de leur prison pour être placés en résidence surveillée la semaine dernière, ont précisé ces sources.

US asks Iran to stop selling drones to Russia https://t.co/35uSz2SGx6 — FT for Schools (@ft4s) August 16, 2023

2 h 09 : des drones russes ont menacé le port fluvial d'Izmaïl sur le Danube, selon Kiev

L'armée de l'air ukrainienne a déclaré que des drones de l'armée russe avaient pénétré dans l'embouchure du Danube et s'étaient dirigés vers le port d'Izmaïl, près de la frontière avec la Roumanie.

Le gouverneur de la région d'Odessa, Oleh Kiper, a demandé aux habitants du district d'Izmaïl de se mettre à l'abri vers 1 h 30 (22 h 30 GMT) et a annulé l'alerte aérienne une heure plus tard.

Le Danube est l'une des principales voies de sortie des produits agricoles ukrainiens depuis que Moscou a mis fin en juillet à l'accord sur les exportations de céréales.

L'essentiel de la journée du 15 août

Trois personnes sont mortes à la suite de frappes nocturnes ayant visé la région de Volhynie, dans l'ouest de l'Ukraine, a annoncé mardi le gouverneur local.

Côté russe, au moins 27 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées dans une explosion, suivie d'un incendie, dans une station-service au Daguestan, selon le ministère des Situations d'urgence.

Avec AFP et Reuters

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne