“Ras-le-bol des aéroports” : en Europe, le train concurrence l’avion sur les longs trajets

la bataille du rail

Pour circuler à travers l’Europe, les nouvelles liaisons ferroviaires longue distance constituent une alternative au transport aérien. Bien plus respectueuses de l’environnement, elles suscitent un intérêt croissant. Mais de nombreux obstacles doivent encore être levés avant que les Européens ne privilégient la voie du rail.

Publicité Lire la suite

Le rail a le vent en poupe chez les Européens. Depuis le lancement du train de nuit Paris-Vienne en décembre 2021, 70 % des billets disponibles ont été vendus. Soit des wagons quasi pleins lors de ses trois allers-retours hebdomadaires.

Le service Nightjet, géré par le fournisseur national autrichien OBB, part de la gare de l'Est à Paris à 19 h 30 et arrive à Vienne, la capitale autrichienne, le lendemain matin à 10 h. Les billets les moins chers sont proposés à 29,90 euros.

C’est l'une de ces nombreuses lignes qui ont été ouvertes pour relier les grandes villes européennes via des itinéraires ferroviaires directs sans correspondances. Et d’autres se profilent à l'horizon.

Le fournisseur italien TrenItalia espère établir une ligne directe entre Paris et Madrid d'ici à la fin de 2024, après ce qu'il décrit comme le succès "incroyable" de ses lignes reliant Paris, Lyon, Turin et Milan depuis 2021.

Un train de nuit reliant Paris et Berlin devrait être mis en service à la fin de l’année, et une ligne à grande vitesse connectera les deux capitales d’ici 2024. Celle-ci réduira le temps de trajet actuel de 10 heures à 7 heures.

L’attrait des longs trajets en train n'a cessé de croître au cours des huit dernières années, explique l'expert ferroviaire Mark Smith, propriétaire du site web seat61.com consacré aux voyages en train.

Aujourd'hui, expose-t-il, de plus en plus de gens choisissent le train, animés par deux facteurs : "D’une part, le ras-le-bol vis-à-vis des aéroports ou des compagnies aériennes ; de l’autre, le souci de réduire leur empreinte carbone".

À lire aussiLutte contre le réchauffement climatique : qu’est-ce qu’on attend pour prendre le train ?

Le train plus vert, plus simple ?

Les arguments environnementaux en faveur du train sont convaincants. Les calculs d'OBB aussi : un vol de deux heures entre Paris et Vienne génère 419,6 kg d'émissions de carbone, contre 41,5 kg pour le Nightjet.

À trajet équivalent et par personne, en France, le train émet jusqu’à 130 fois moins de gaz à effet de serre que l’avion, selon les évaluations de l’Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'énergie (Ademe). Pourtant, une action politique qui donnerait la priorité au train fait défaut.

Dans l’Hexagone, une loi interdit depuis mai les vols court-courriers assurant les trajets qui peuvent être effectués en train en moins de deux heures. L’objectif annoncé était environnemental. Mais dans son application, la règle comporte tellement d’exceptions que seules trois liaisons aériennes ont finalement été concernées.

Par exemple, il est toujours possible de prendre un avion depuis Paris vers Lyon ou Bordeaux, même si ces trajets peuvent être réalisés en train à grande vitesse (TGV). Les vols restent en outre bon marché.

Selon un rapport de Greenpeace datant de 2023, les trajets inter-européens reviennent en moyenne deux fois plus cher en train qu’en avion. Cette différence de prix s’explique en partie par les exonérations fiscales accordées aux compagnies aériennes.

Dans les années 1990, l'envolée du transport aérien à bas prix a démocratisé les voyages rapides, bon marché, et effectués en un week-end. En Europe, le succès de l’avion a fait disparaître les trains de nuit qui étaient largement considérés comme non rentables. Dès lors, le transport aérien est devenu de plus en plus onéreux.

Les attentats terroristes du 11 septembre 2001 à New York ont considérablement accru les exigences en matière de sécurité dans les aéroports du monde entier, entraînant des temps d’attente plus longs pour les voyageurs.

Au point qu’un vol d'une heure et demie entre Paris et Nice - par exemple - n'était désormais ni plus rapide ni plus pratique qu'un voyage de cinq heures et demie en train, surtout si l'on tient compte de l'emplacement des gares en centre-ville, et de l’offre permettant d’emporter sans aucun frais nombre de bagages à bord des trains.

Les lacunes du train inter-européen

Vingt ans plus tard, note Mark Smith, "les trains peuvent être équipés de prises électriques et de Wi-Fi, ce qui permet d’y travailler lors de voyages d'affaires. Et les voyageurs de loisirs, eux, n’étant pas pressés, sont prêts à voyager encore plus loin".

Cela ne signifie pas pour autant que les voyages en train sur de longues distances sont toujours simples en Europe. Car traverser une frontière en train peut impliquer d’effectuer des réservations auprès de compagnies ferroviaires nationales différentes, avec des régimes d’assurances distincts pour chaque achat.

Les itinéraires et les prix sont souvent établis par les marchés locaux, explique Jon Worth, qui dirige Cross Border Rail, un projet offrant un panorama des liaisons ferroviaires inter-européennes.

"L'industrie ferroviaire en Europe est encore très nationale, et chaque État pense principalement aux services qu'il offrira sur son propre marché national", précise-t-il.

La ligne directe reliant Paris et Barcelone illustre parfaitement les avantages et les inconvénients des voyages en train en Europe. Un trajet de six heures et demie relie les deux centres-villes, grâce à des centaines de millions d'euros de financement de l'Union européenne, qui ont fait de cette voie ferrée une ligne à grande vitesse.

Les voyageurs peuvent s’offrir un croissant pour le petit-déjeuner dans la capitale française, flâner jusqu'à la gare de Lyon et arriver à Barcelone-Sants à temps pour manger des tapas à l’heure du déjeuner sous le soleil méditerranéen. Du moins, ceux qui ont pu se procurer un billet.

"Dans de nombreuses régions d'Europe, les infrastructures sont en bon ou très bon état, mais dans certains endroits, très peu de trains circulent", explique Jon Worth. La ligne Paris-Barcelone est, selon lui, “systématiquement sous-utilisée".

La SNCF n’y fait circuler que deux trains à grande vitesse par jour, les billets les plus chers atteignant 250 euros pour un aller simple. Sur le même trajet, des dizaines de vols sont assurés jour et nuit pour un prix bien inférieur.

Et pourtant, les trains fonctionnent presque toujours à pleine capacité, surtout en été, où les places se vendent des mois à l'avance.

"La même situation prévaut sur la ligne Paris-Vienne en voiture-lits, où la plupart des couchettes sont réservées dès leur mise en vente, même près de deux ans après le lancement de la ligne."

Retard politique

L'augmentation de la demande de voyages en train "n'est certainement pas le fait des gouvernements ni des compagnies ferroviaires. Elle est venue d’en bas", déclare Mark Smith.

En 2022, Interrail (un billet combiné qui permet de voyager dans presque tous les trains d'Europe) a enregistré les ventes les plus élevées de son histoire, 50 ans après son introduction.

Selon Mark Smith, le développement d’une offre capable de répondre à l'explosion de la demande risque d'être lent, mais des signes d'espoir émergent.

En France, l'opérateur espagnol RENFE envisage de rétablir la ligne Paris-Barcelone, ce qui devrait entraîner une baisse des prix. Entre Paris et Milan (sept heures de train), la compétition entre la SNCF et TrenItalia maintient ainsi déjà les tarifs à un prix comparable à ceux des vols à bas coût.

Le fournisseur autrichien national OBB, actuellement en tête en Europe, a des plans d'expansion comprenant de nouvelles lignes et wagons-lits, dont le nombre fait actuellement défaut sur l’ensemble du continent. Les wagons-couchettes supplémentaires pourraient renforcer le trafic ferroviaire. Il est même envisagé d'augmenter la fréquence du train de nuit entre Paris et Berlin pour atteindre une circulation quotidienne.

De nouvelles entreprises privées, comme European Sleeper et Midnight Trains, font également leur entrée sur le marché européen.

La dernière pièce du puzzle est la volonté politique, juge Jon Worth, l’expert du projet Cross Border Rail.

"Le transport est le seul secteur de l'économie européenne où les émissions de CO2 continuent d'augmenter", dit-il. "Nous avons tous conscience qu'il faudrait privilégier le train plutôt que l'avion pour nos vacances. Ne manque que l'impulsion politique", celle qui décidera les Européens à choisir le rail.

Traduit de l'anglais, cliquez ici pour lire l'article original

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne