🔴 En direct : Moscou déjoue une attaque ukrainienne contre la flotte russe de la mer Noire

La Russie a dit avoir déjoué jeudi soir une attaque ukrainienne menée avec un drone naval contre sa flotte présente en mer Noire, où le nombre d'affrontements s'est accru depuis le retrait de Moscou de l'accord céréalier mi-juillet. De son côté, la défense aérienne russe a détruit à Moscou un drone qui n'a fait ni dégât ni victime. Suivez heure par heure les derniers développements de la guerre en Ukraine.

3 h 37 : la défense aérienne russe a détruit un drone à Moscou

La défense aérienne russe a détruit à Moscou un drone qui n'a fait ni dégât ni victime, a indiqué le maire de la capitale russe tôt vendredi. "Cette nuit, lors d'une tentative de rejoindre Moscou, les forces de la défense aérienne ont détruit un drone. La carcasse du drone est retombée dans la zone du Centre d'exposition, et n'a pas causé de dégât significatif au bâtiment", a indiqué Sergueï Sobianine, qui a ajouté qu'il n'y avait pas de victimes selon les premières informations.

3 h 06 : Moscou a déjoué une attaque ukrainienne contre la flotte russe de la mer Noire

La Russie a dit avoir déjoué jeudi soir une attaque ukrainienne menée avec un drone naval contre sa flotte présente en mer Noire, où le nombre d'affrontements s'est accru depuis le retrait de Moscou de l'accord céréalier mi-juillet.

Jeudi "à 22 h 55, les forces armées de l'Ukraine ont mené une tentative infructueuse d'attaque (contre) les bateaux de la Flotte de la mer Noire avec un bateau sans équipage", a fait savoir le ministère russe de la Défense sur le réseau social Telegram.

Les navires visés, selon Moscou, "accomplissaient des tâches de contrôle de la navigation dans la partie sud-ouest de la mer Noire, à 237 km au sud-ouest de Sébastopol", quartier général de la flotte russe locale.

Au moment de la riposte, "le bateau ennemi sans équipage a été détruit par les tirs (...) des navires de la Flotte de la mer Noire - le patrouilleur 'Pytlivyi' et le patrouilleur 'Vassili Bykov'", a ajouté le ministère. L'engin n'a pas atteint sa cible, selon la même source, et "les navires (russes) continuent d'accomplir leurs tâches".

L'essentiel de la journée du 17 août

Le premier cargo au départ de l'Ukraine après la fin de l'accord sur les céréales est arrivé dans la soirée comme prévu à Istanbul, malgré le blocus russe, selon les sites de trafic maritime.

L'Ukraine a annoncé jeudi avoir reçu de nouveaux systèmes antiaériens Iris-T allemands pour protéger son ciel, au moment où ses régions du sud, mais aussi de l'est, sont de plus en plus visées par des frappes lointaines russes.

Avec AFP et Reuters

