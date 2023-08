L'île espagnole de Tenerife toujours en proie aux flammes, plus de 26 000 personnes évacuées

Les habitants des Canaries sont confrontés depuis mardi à un incendie monstre qui a déjà ravagé plus milliers d'hectares sur l'île espagnole de Tenerife. Face à ce feu "probablement le plus compliqué" des dernières décennies, selon le président du gouvernement régional, plus de 26 000 personnes ont été évacuées, ont déclaré samedi les services de secours.

Le feu progresse dans la forêt vers la ville de La Laguna et l'aéroport de Los Rodeos à Tenerife, aux îles Canaries, le 19 août 2023. © Arturo Rodriguez, AP

Environ 26 000 personnes ont été contraintes de fuir le vaste incendie qui fait rage sur l'île espagnole de Tenerife, ont annoncé samedi les services de secours. "Des estimations provisoires suggèrent que plus de 26 000 personnes ont été évacuées", ont écrit les services de secours sur le réseau X (anciennement Twitter), le brasier s'étant propagé pendant la nuit de vendredi à samedi en raison de conditions météorologiques particulièrement difficiles. Le brasier, qui s'est déclenché dans une partie montagneuse du Nord-Est de l'île, s'est propagé pendant la nuit de vendredi à samedi en raison de conditions météorologiques particulièrement difficiles, avec de forts vents et des températures plus élevées qu'attendu. C'est "le plus complexe" des quatre dernières décennies pour l'archipel des Canaries, selon les autorités. Les autorités avaient fait état vendredi soir d'environ 4 500 personnes évacuées depuis le début de l'incendie. Mais samedi matin, cinq nouvelles municipalités avaient été évacuées dans la zone. Le chef des services forestiers, Pedro Martínez, a déclaré samedi à la mi-journée aux journalistes que le périmètre de l'incendie avait "presque certainement beaucoup augmenté" durant la nuit et qu'il "descendait régulièrement" la montagne dans la région de Santa Ursula (Nord-Est). Avec AFP