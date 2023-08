🔴 En direct : trois morts dans des bombardements russes dans l’est de l’Ukraine

Heure par heure

Trois personnes ont été tuées et deux autres blessées mardi soir dans des bombardements russes contre deux villages près de Lyman, dans l'est de l'Ukraine. De son côté, la défense aérienne russe a abattu deux drones à Moscou et dans sa région, visés par une sixième journée consécutive d'attaques, a indiqué le maire de la capitale tôt mercredi. Suivez heure par heure les derniers développements de la guerre en Ukraine.

2 h 56 : deux drones abattus à Moscou et dans sa région

La défense aérienne russe a abattu deux drones à Moscou et dans sa région, visés par une sixième journée consécutive d'attaques, a indiqué le maire de la capitale tôt mercredi.

"Cette nuit, la défense aérienne a abattu un drone dans le district de Mojaïski de la région de Moscou. Le deuxième drone a touché un bâtiment en construction de (Moscou) City", a indiqué Sergueï Sobianine sur Telegram. Selon de premières informations, l'attaque n'a pas fait de victime.

L'agence de presse russe RIA Novosti avait rapporté plus tôt qu'une "explosion" avait été entendue dans la quartier d'affaires de Moscou City. "Un bâtiment en construction de Moscou City a subi des dégâts légers", a rapporté l'agence TASS, citant les services d'urgence.

Sur des images nocturnes diffusées sur les réseaux sociaux et que l'AFP n'a pu vérifier, de la fumée s'élevait près de gratte-ciel.

Le trafic aérien des aéroports internationaux Domodedovo, Cheremetievo et Vnoukovo de Moscou a été interrompu, a également indiqué TASS, citant les services aériens.

2 h 02 : le ministre de l'Énergie britannique annonce l'allocation de 192 millions de livres à l'Ukraine pour l'achat de combustible nucléaire

La Grande-Bretagne va garantir un accord de financement à l'exportation de 192 millions de livres (225 millions d'euros) pour permettre à l'Ukraine d'acheter du combustible nucléaire, notamment à des producteurs britanniques, a annoncé le ministre britannique de l'Énergie, Grant Shapps, lors d'un déplacement à Kiev.

Les infrastructures énergétiques ukrainiennes ont été gravement endommagées lors de frappes russes menées l'hiver dernier. L'Ukraine dépend désormais de plus en plus de ses centrales nucléaires vieillissantes, qui fournissaient environ la moitié de l'électricité du pays avant la guerre.

"La garantie que nous allons fournir vise à aider l'Ukraine à faire en sorte que son combustible nucléaire ne doive plus passer par la Russie à l'avenir", a déclaré Grant Shapps à Reuters. "Ce financement garantira que (le combustible nucléaire) proviendra de sources bien plus sûres." Grant Shapps a indiqué que l'une de ces sources de combustibles serait le spécialiste de l'enrichissement d'uranium Urenco, basé en Grande-Bretagne.

1 h 18 : la Russie pourrait annexer les régions séparatistes géorgiennes, dit Medvedev

Moscou pourrait annexer les régions séparatistes de Géorgie, l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie, a déclaré l'ancien président et Premier ministre russe Dmitri Medvedev. "L'idée de rejoindre la Russie est toujours populaire en Abkhazie et en Ossétie du Sud", a écrit Dmitri Medvedev, qui occupe désormais le poste de vice-président du Conseil de sécurité russe, dans un article publié tôt mercredi par le journal Argoumenty i Fakty ("Arguments et Faits", NDLR). "Cela pourrait tout à fait être mis en œuvre s'il y a de bonnes raisons pour cela", a estimé Dmitri Medvedev.

La Géorgie a perdu le contrôle de l'Ossétie du Sud et de l'Abkhazie - situées respectivement dans le Caucase et sur les bords de la mer Noire - après l'effondrement de l'Union soviétique. Moscou a reconnu l'indépendance de ces régions à l'issue de la guerre menée contre la Géorgie en 2008.

Bien que les relations entre Moscou et Tbilissi se soient améliorées depuis, Dmitri Medvedev a accusé l'Occident de créer des tensions en discutant d'une éventuelle adhésion de la Géorgie à l'Otan. "Nous n'attendrons pas si nos inquiétudes semblent près de se réaliser", a indiqué Dmitri Medvedev dans cet article, qui marque le 15e anniversaire de la reconnaissance de l'indépendance des deux régions. Les responsables géorgiens ont affirmé à plusieurs reprises qu'ils étaient déterminés à rejoindre l'Alliance, qui préserverait l'intégrité territoriale du pays.

0 h 23 : trois morts dans des bombardements russes dans l’est de l’Ukraine

Trois personnes ont été tuées et deux autres blessées mardi soir dans des bombardements russes contre deux villages près de Lyman, dans l'est de l'Ukraine, a annoncé le chef de l'administration militaire de la région de Donetsk, Pavlo Kyrylenko.

Les forces russes "ont frappé les villages de la communauté de Lyman ce soir : trois personnes ont été tuées et une blessée à Torske, un autre civil a été blessé à Zakitne", a écrit Pavlo Kyrylenko sur Telegram.

"Selon des données préliminaires, les envahisseurs ont attaqué les villages à l'artillerie", a indiqué pour sa part le bureau du procureur régional de Donetsk sur sa page Facebook. La première attaque a eu lieu contre Torske à 18 h 50 (15 h 50 GMT) et celle contre le village de Zakitne une demi-heure plus tard.

Les personnes tuées à Torske sont deux femmes et un homme, âgés de 63 à 88 ans, qui étaient assis sur un banc au moment de la frappe, a ajouté le bureau du procureur, et une personne dans ce même village souffre de blessures au thorax, à l'épaule et à la hanche. Selon la même source, un homme de 26 ans a subi une fracture du crâne et une commotion cérébrale dans le village de Zakitne.

D'autre part, quatre civils ont été blessés par des tirs de mortier et un immeuble d'habitation a été endommagé par deux drones explosifs à Seredyno-Buda, dans la région de Soumy, dans le nord-est de l'Ukraine, a indiqué l'administration militaire régionale sur Facebook.

L'essentiel du 22 août

La Russie a affirmé mardi avoir "détruit" deux navires militaires ukrainiens en mer Noire, derniers accrochages maritimes en date depuis qu'elle a claqué la porte d'un accord pour exporter les céréales ukrainiennes.

Moscou a aussi affirmé avoir repoussé une nouvelle incursion armée venue d'Ukraine dans la région frontalière de Briansk et détruit des drones près de la capitale.

Avec AFP et Reuters

