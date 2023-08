En Europe, le tourisme retrouve son niveau d'avant-Covid (pour le meilleur et pour le pire)

Surtourisme

Le nombre de touristes en Europe a presque retrouvé son niveau d'avant Covid-19 cet été. Une bonne nouvelle pour les professionnels du secteur même si la saison n'aura pas été de tout repos entre aléas climatiques et le retour d'un vieux défi - la surpopulation des sites touristiques les plus populaires.

Les touristes sont de retour. Alors qu'au deuxième trimestre 2023 l'Europe avait retrouvé 95 % de sa fréquentation touristique de 2019 - la dernière année sans restriction liée à la pandémie de Covid-19 -, la saison estivale se présentait déjà comme prometteuse. À quelques jours de la rentrée, les prévisions des économistes se vérifient.

"L'industrie du tourisme a vraiment sorti le grand jeu cette année", explique Brian Garrod, professeur de marketing spécialisé dans le tourisme à l'université de Swansea, au Royaume-Uni. "Il y a aussi eu une forte demande de la part des touristes qui n'avaient pas pu voyager en 2021 et qui étaient encore frileux en 2022. 2023 marque leur grand retour."

Feux de forêt et vagues de chaleur

Si cette reprise est un soulagement après trois étés difficiles - le tourisme représente près de 10 % du PIB de l'Union européenne et emploie environ 23 millions de personnes - l'été 2023 aura tout de même apporté son lot de défis. Parmi eux : les nombreux aléas météorologiques.

Mi-juillet, une intense vague de chaleur a touché le sud de l'Europe. En Grèce, le mercure a avoisiné les 45 °C pendant plusieurs jours, forçant les autorités à fermer la célèbre Acropole d'Athènes tous les après-midi. En Italie, des alertes rouge canicule ont été déclarées dans 20 des 27 grandes villes du pays, avec des températures atteignant jusqu'à 47°C en Sicile - une destination particulièrement courue des touristes venus notamment voir le décor de la série télévisée "Le Lotus blanc" tournée sur l'île.

À Rome, 28 points d'aide d'urgence ont été mis en place pour aider les touristes à supporter la chaleur. "Les autorités distribuent de l'eau et sont prêtes à intervenir en cas de malaise", expliquait le 18 juillet Seema Gupta, correspondante France 24 dans la capitale italienne. "Un code chaleur a aussi été mis en place dans les services d'urgence des hôpitaux pour aider les gens qui souffrent de symptômes liés à la canicule."

Le pire restait à venir. Fin juillet, des dizaines de milliers de vacanciers ont été évacués des îles grecques de Rhodes et de Corfou en proie à de gigantesques feux de forêt. Rhodes, qui a compté 2,5 millions de visiteurs en 2022, est l'une des principales destinations de villégiature du pays avec de nombreux hôtels tout le long de ses côtes orientales. Le même sort a été réservé à des centaines de touristes en France, en Espagne, en Italie ou encore en Croatie.

Même si les scientifiques s'accordent à dire que ces phénomènes vont s'intensifier dans les années à venir sous l'effet du réchauffement climatique, les offices du tourisme, eux, tentent de rassurer. "Les températures élevées sont normales en cette saison et ne compromettent en rien notre offre touristique qui reste solide, de qualité, variée et durable", a déclaré la ministre de la Culture et du Tourisme italien Daniela Santanchè, ajoutant : "Nous vous attendons en Italie."

Le retour de la surpopulation des sites

Car ce retour massif des touristes relance un autre problème : la surpopulation. Selon une étude réalisée par l'agence de location de maisons de vacances Holidu, c'est à Dubrovnik, en Croatie, que revient le titre de ville la plus surpeuplée d'Europe, avec 36 touristes pour un habitant. Vient ensuite Venise, en Italie.

Dans ces deux villes, la haute saison entraîne immédiatement une hausse des loyers et des prix provoquant parfois l'exaspération des locaux. La France n'est pas épargnée. À Nice, dans le sud de la France, les touristes ont été accueillis avec une œuvre artistique inhabituelle cet été : un artiste de rue connu sous le nom de Too Late a installé une série de "pièges à touristes" - des souricières à taille humaine attirant les visiteurs avec la promesse d'un cornet de glace - pour mettre en garde contre les dangers du surtourisme.

Pour réduire le tourisme de masse sur la Côte d’Azur, j’ai installé des tapettes à touristes. J’espère pouvoir faire disparaître un maximum de nuisibles d’ici la fin de l’été. #streetart #nice pic.twitter.com/UTR495M4Bz — TOOLATE street artist (@newsfromtoolate) July 11, 2023

Sans compter que cet afflux majeur de voyageurs peut aussi venir accroître la pression qui pèse déjà sur des lieux fragiles. En juillet, l'Unesco a ainsi appelé à ajouter Venise à sa liste du patrimoine mondial en péril, estimant qu'elle risquait de subir des dommages "irréversibles" en raison, notamment, du tourisme de masse.

Cette surpopulation multiplie aussi les risques de mauvais comportements. Les exemples ne manquent pas. Rien qu'en Italie, en juillet, un touriste britannique a été pris en flagrant délit alors qu'il gravait son nom et celui de sa petite amie sur le mur du Colisée, à Rome. Quelques semaines plus tard, un groupe de touristes allemands a renversé une statue d'une fontaine vieille d'un siècle et demi en Lombardie.

Face à cela, de plus en plus de municipalités ont d'ores et déjà mis en place des mesures de régulation. Amsterdam a interdit l'accès à son port principal aux bateaux de croisière. Rome limite l'accès à la célèbre fontaine de Trevi et à la place d'Espagne. Le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, en Espagne, envisage quant à lui d'instaurer une taxe de séjour.

De son côté, la France a annoncé en juin un plan pour réguler les foules estivales qui menacent "l'environnement, la qualité de vie des habitants et l'expérience des visiteurs". L'objectif : identifier les sites vulnérables au surtourisme et encourager les voyageurs à les visiter en dehors de la haute saison et mettre en avant des sites qui sortent des sentiers battus.

Finalement, le dérèglement climatique pourrait aussi paradoxalement apporter une partie de la réponse. Selon une étude menée par la plateforme européenne Science Hub, les touristes pourraient progressivement se tourner davantage vers des destinations du nord de l'Europe plutôt qu'autour de la Méditerranée pendant la saison estivale. "Nous pourrions voir un peu plus de touristes se tourner vers les pays nordiques pour échapper à la chaleur. Mais la météo y est plus variable donc je ne pense pas que nous verrons cela tout de suite, souligne Brian Garrod. Les gens sont très lents à modifier leurs habitudes touristiques."

