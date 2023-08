“C’est le meilleur de l’Angleterre, mais en Espagne” : comment vivent les jeunes à Gibraltar

SUR ENTR

Alex vit à Gibraltar, Rafa de l’autre côté de la frontière, côté espagnol. Bien que séparés par quelques kilomètres, par une piste d'atterrissage, ces deux jeunes ont des quotidiens bien différents. Récit de leur vie sur ce rocher.

Comment étudier et travailler quand on vit sur un rocher d’à peine 7km² ?

Publicité Lire la suite

“Quand je suis allée au Royaume-Uni, ça m’a sauté aux yeux, se souvient Alex, 28 ans. Je suis britannique sur mon passeport, mais ma culture et mon identité ne le sont pas du tout.” Alex est née à Gibraltar. Sur ce petit morceau de terre d’à peine 7 km², la vie s’entremêle d’un doux mélange de cultures anglaise et espagnole, ponctuée de llanito, la langue locale. Pas étonnant vu son histoire : situé à l'extrême-sud de la péninsule Ibérique, ce rocher est un territoire britannique depuis plus de trois siècles.

Si Alex s’est longtemps revendiquée “100% britannique” au cours de son adolescence, la jeune femme semble plus partagée aujourd’hui : “Si je fais tomber quelque chose par terre, je ne vais pas réagir en anglais”, assume-t-elle. Désormais, elle se définit comme “une Gibraltarienne, plus que Britannique”.

Un des PIB par habitant les plus élevés du monde

À quelques kilomètres de Gibraltar, Rafa, 27 ans, regarde le rocher depuis la côte espagnole. “Vous pouvez voir la richesse [de Gibraltar] rien qu’avec les bâtiments incroyables ou encore le port. C'est fou, décrit-il. Il y a une énorme différence entre La Línea et Gibraltar. J'aimerais y vivre. Qui ne voudrait pas ?” Le territoire britannique qui bénéficie d’avantages fiscaux affiche une santé économique insolente avec l’un des PIB par habitant les plus élevés au monde. Le paradis fiscal compte notamment deux fois plus d’entreprises que d’habitants.

De quoi faire rêver le jeune Espagnol qui vit à la Línea de la Concepción, commune frontalière de Gibraltar mais avec une réputation moins glorieuse. Surnommée la Medellín européenne, en référence à la ville colombienne gangrenée par le trafic de drogues, la ville est une des principales portes d'entrées du cannabis en Europe. La criminalité ne cesse d’augmenter au grand désespoir des habitants. “Ici, à La Línea, il n'y a pas de travail, commente Rafa. Plus ou moins 10 000 Espagnols vont travailler quotidiennement à Gibraltar. Nous vivons pour trouver un travail, et ça, ce n'est pas la vraie vie.”

ENTR, c'est quoi ? 💥 C'est LE média à suivre sur la jeunesse européenne

🤝Lancé par France 24 et Deutsche Welle

💬 Dispo en 6 langues

📲 Sur Instagram, YouTube, TikTok, Twitter et Facebook

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne