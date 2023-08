🔴 En direct : la Russie affirme avoir abattu 42 drones ukrainiens en Crimée

Heure par heure

Le ministère russe de la Défense a affirmé tôt vendredi avoir abattu 42 drones ukrainiens en Crimée, décrivant une attaque d'une rare ampleur contre la péninsule annexée par Moscou en 2014. La défense aérienne russe a par ailleurs abattu un missile ukrainien visant "des cibles civiles" dans la région de Kalouga, au sud-ouest de Moscou. Suivez heure par heure les derniers développements.

4 h 23 : la Russie affirme avoir abattu 42 drones ukrainiens en Crimée

Le ministère russe de la Défense a affirmé tôt vendredi avoir abattu 42 drones ukrainiens en Crimée, décrivant une attaque d'une rare ampleur contre la péninsule annexée par Moscou en 2014. "Neuf drones ont été détruits à la suite de l'impact de tirs au-dessus du territoire de la république de Crimée. 33 drones ont été neutralisés par des moyens de guerre électronique et se sont écrasés sans atteindre (leur) cible", a indiqué la Défense russe sur Telegram.

2 h 17 : Ramzan Kadyrov réagit à la mort de Prigojine

Ramzan Kadyrov a rĂ©agi Ă la mort d'EvguĂ©ni Prigojine, le patron de Wagner tuĂ© dans un crash d'avion en Russie. Pour le dirigeant tchĂ©tchène, "sa mort est une grande perte pour l'État tout entier". Dernièrement, "il n'a pas eu ou n'a pas voulu avoir une vue d'ensemble de ce qui se passe dans le pays", a estimĂ©Â Ramzan Kadyrov, soutien sans faille de Vladimir Poutine.Â

"Je lui ai demandé d'abandonner ses ambitions personnelles au profit de questions d'une importance nationale primordiale (...) Mais il était comme ça (...) avec son caractère de fer et son désir d'atteindre son but ici et maintenant."

1 h 59 : un missile ukrainien abattu dans la région de Kalouga, en Russie

La défense aérienne russe a abattu un missile ukrainien visant "des cibles civiles" dans la région de Kalouga, au sud-ouest de Moscou, a indiqué tôt vendredi le ministère russe de la Défense.

Une tentative d'attaque de Kiev contre "des cibles civiles sur le territoire de la Fédération de Russie a été déjouée", a communiqué le ministère sur Telegram. "Le missile a été détecté et détruit par des systèmes de la défense aérienne au-dessus du territoire de la région de Kalouga", a ajouté la même source.

La Défense russe n'a pas fourni davantage d'informations quant aux lieux visés et n'a pas indiqué si la destruction du missile avait fait d'éventuels dégâts ou victimes.

L'agence de presse publique russe TASS a par ailleurs fait état de la fermeture au trafic aérien des aéroports internationaux Vnoukovo et Domodedovo de Moscou, tôt vendredi, citant les services aériens.

1 h 19 : Biden et Zelensky ont parlé de la formation des pilotes ukrainiens au F-16

Le président américain Joe Biden a parlé jeudi avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky de la formation par les États-Unis de pilotes ukrainiens au maniement de l'avion de combat F-16, qui débutera en septembre, a annoncé la Maison Blanche.

"Les présidents Biden et Zelensky ont discuté du début de la formation de pilotes de chasse ukrainiens et de la garantie d'une approbation rapide pour que d'autres nations transfèrent leurs F-16 à l'Ukraine à l'issue de la formation", a précisé l'exécutif américain dans un communiqué.

L'essentiel du 24 août

L'Ukraine n'est pas impliquée dans la mort d'Evguéni Prigojine, le chef du groupe Wagner, a déclaré Volodymyr Zelensky.

Ce dernier a, auparavant dans la matinée, salué "le peuple libre" ukrainien à l'occasion de la fête de l'Indépendance, alors que le pays entre dans son 19e mois de guerre.

Avec AFP et Reuters

