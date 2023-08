En Espagne, l'affaire du baiser forcé "a montré la réponse de la société civile"

ESPAGNE

Depuis une dizaine de jours, l’affaire du baiser forcé du patron du football espagnol, Luis Rubiales, sur la joueuse Jennifer Hermoso fait couler beaucoup d’encre en Espagne, pays considéré comme très avancé sur la question des droits des femmes.

Désormais surnommée le "#MeToo du foot espagnol", l’affaire du "baiser forcé" du patron du football espagnol, Luis Rubiales, envers la joueuse Jennifer Hermoso – juste après le sacre de la "Roja" lors du mondial de football le 20 août dernier – secoue l’Espagne et fait couler beaucoup d’encre depuis une dizaine de jours.

Lundi 28 août, deux jours après avoir été suspendu par la Fifa, la pression s’est encore accentuée sur Luis Rubiales. Sur le plan judiciaire, le parquet espagnol a annoncé l'ouverture d'une enquête préliminaire pour "agression sexuelle".

Un peu plus tard dans la journée, les présidents des Fédérations régionales du football espagnol, convoqués par le président par intérim de la Fédération, ont demandé sa démission immédiate. La veille de l'annonce de sa suspension, Luis Rubiales avait indiqué qu’il ne démissionnerait pas. Depuis le début de l’affaire, ce dernier martèle que le baiser en question était consenti, ce que dément la joueuse.

Les présidents des Fédérations se sont aussi prononcés pour "une restructuration profonde et sans délai des postes stratégiques de la Fédération afin d'ouvrir la voie à une nouvelle étape de la gestion du football espagnol". Une décision saluée, mardi, par le gouvernement espagnol, qui s’est engagé à mettre fin à toute discrimination envers les femmes dans le sport.

Un "grand événement" gâché

L’affaire du baiser forcé a éclipsé la victoire des Espagnoles, qui ont permis à la Roja de ramener, chez elle, sa première Coupe du monde, comme leurs collègues masculins l’avaient fait treize ans auparavant.

"Que des femmes espagnoles gagnent la Coupe du monde de football est un grand événement pour elles. Mais cette victoire dont on pouvait se réjouir est en quelque sorte contrebalancée par ce qu’on peut qualifier de rabaissement symbolique de cette équipe féminine", estime Carole Viñals, maître de conférence à l’université de Lille et spécialiste de l’Espagne.

Cette victoire était d’autant plus importante "que le football occupe, en Espagne, une place considérable et centrale, et que le football féminin n’y était pas complétement respecté", explique Benoît Pellistrandi, historien spécialiste de l'Espagne, invité de France 24. Il précise que "cela ne faisait qu’une petite dizaine d’années qu’il finissait par occuper, pied à pied, un certain espace".

Pour lui, la victoire espagnole permettait de "placer le football féminin à égalité avec le foot masculin". Il estime que la fête est "entièrement gâchée" du fait de "l’illustration d’un comportement machiste, brutal, grossier, vulgaire et qui est aggravé par la manière dont Rubiales s’accroche à son poste de façon complètement indécente".

Des "gestes" relevant "d’une autre mentalité et d’un autre âge"

Lundi, RFI indiquait que plusieurs centaines de personnes s'étaient rassemblées à Madrid à l’initiative de l’association "Feminismo Madrid" aux mots d’ordre "Se acabo" ("C’est terminé") ou encore "No es un pico, es una agresión" ("Ce n'est pas un bisou, c'est une agression"). Toujours selon RFI, parmi les participants figuraient Yolanda Diaz, la ministre du Travail et numéro deux du gouvernement, et Irene Montero, ministre de l’Égalité.

Depuis plusieurs années, l’Espagne est à la pointe sur la question des droits des femmes et de l’égalité en Europe – malgré une forte tradition catholique et une culture marquée par le machisme. Le gouvernement socialiste du Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, compte par ailleurs plus de femmes que d’hommes.

"Cela fait plus d’une vingtaine d’années qu’avec le gouvernement socialiste de José Luis Zapatero, il y avait eu la mise en place d'une politique de prévention très active de lutte contre les féminicides. À cet égard, l’Espagne a l’un des taux parmi les plus faibles d’Europe", rappelle Benoît Pellistrandi.

Ce dernier poursuit, indiquant que le gouvernement de Pedro Sanchez "et notamment son aile gauche" autour d’Irene Montero (ancienne numéro deux du parti radical de gauche Podemos) avait "considérablement accentué la politique en faveur de la protection des femmes, notamment dans les relations sexuelles" avec la loi du "Solo si es si" – qui met le consentement au cœur de l’acte sexuel. L’expert estime que le comportement de Luis Rubiales "vient percuter tout l’effort que la société espagnole est en train de faire pour éliminer ces pratiques et ces gestes qui relèvent d’une autre mentalité et d’un autre âge".

Pour Carole Viñals, l’affaire autour du baiser forcé "a montré la réponse de la société civile, et que celle-ci va s’accompagner, comme toujours en Espagne, de nouvelles mesures institutionnelles dans le sport qui vont être poussées par la prise de conscience du fait qu’on n’impose pas à une femme un attouchement contre sa volonté", indique Carole Viñals. "Embrasser une femme sans qu’elle soit consentante est une violence".

La spécialiste indique, par ailleurs, que l’Espagne est certes pionnière sur la question des droits des femmes, mais il y a toutefois un "machisme structurel", hérité de la dictature franquiste, de 1939 jusqu’à la constitution de 1978.

Prise de conscience dans le sport

Toujours selon Carole Viñals, ce "machisme structurel" se retrouve aussi dans le sport, et en particulier dans le football qui "ne sont pas des secteurs particulièrement féministes". "Le football était aussi l’un des symboles de l’Espagne franquiste", explique-t-elle. Mais selon la spécialiste, "il y a quelque chose qui change au royaume du football" depuis l’éclatement de l’affaire Rubiales. Elle fait notamment référence à la réaction de plusieurs sportifs espagnols, comme celle de l’ancien gardien du Real Madrid et de l’équipe nationale d’Espagne Iker Casillas qui, selon elle, "n’est pas connu pour son féminisme".

Vendredi, l’’ancien portier de la Roja a exprimé sa "honte" via un message sur X. Dans un autre message publié le même jour, il écrivait : "On aurait dû passer ces 5 jours à parler de nos filles ! De la joie qu'elles nous ont tous donnée ! Se vanter d'un titre qu'on n'avait pas dans le football féminin mais...".

"Le football était un des domaines qui restait le plus ancré dans une certaine tradition masculine. Et là, il y a une prise de conscience", conclut Carole Viñals.

