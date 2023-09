🔴 En direct : nouvelles attaques de drones ukrainiens en Russie

HEURE PAR HEURE

La nuit de jeudi à vendredi a été marquée par de nouvelles attaques de drones ukrainiens sur le territoire russe. Celles-ci n'ont pas fait de victime, selon les premières informations. Retrouvez heure par heure les derniers développements de la guerre en Ukraine.

8 h 03 : tir de drone ukrainien près d'une centrale nucléaire russe, selon un gouverneur

L'Ukraine a lancé une attaque de drone dans une ville de l'ouest de la Russie proche d'une des plus grandes centrales nucléaires du pays, sans faire de dommage sur la structure, affirme un gouverneur russe.

Le gouverneur de l'oblast de Koursk, Roman Starovoit, a déclaré qu'un drone ukrainien avait endommagé la façade d'un immeuble dans la ville de Kourtchatov, à quelques kilomètres de la centrale nucléaire de Koursk. "Il n'y a pas de victime", a-t-il ajouté.

7 h 17 : nouvelle attaque de drone déjouée dans la région de Moscou, selon son maire

La Russie a déjoué une nouvelle attaque nocturne de drone dans la région de Moscou, a affirmé le maire de la capitale russe, qui n'a pas fait état de victimes ni de dégâts.

Vendredi, "les forces de la défense aérienne près de Lioubertsy [à l'est de Moscou, NDLR] ont déjoué une nouvelle tentative de diriger un drone" contre Moscou, a affirmé Sergueï Sobianine sur Telegram. "Il n'y a pas eu de blessés ni de dégâts, selon de premières informations", a précisé l'élu, ajoutant que les services d'urgence se trouvaient sur place.

1 h 14 : les États-Unis font arrêter à Chypre un trafiquant présumé de microprocesseurs vers la Russie

La justice américaine a annoncé jeudi l'arrestation à Chypre d'un Russo-Allemand soupçonné d'avoir exporté illégalement vers la Russie des composants électroniques pour usage militaire en violation des sanctions de Washington contre Moscou liées au conflit en Ukraine.

Arthur Petrov, 33 ans, à la double nationalité allemande et russe, a été interpellé à Chypre le 26 août à la demande des autorités américaines et est poursuivi pour "violations des règles d'exportation, contrebande, fraude et blanchiment", a annoncé dans un communiqué le parquet fédéral de Manhattan, sous l'autorité du ministère de la Justice.

L'essentiel du 31 août

Le bras droit d'Evguéni Prigojine chez Wagner, Dmitri Outkine, tué la semaine dernière dans le même crash d'avion que le patron du groupe de mercenaires, a été inhumé jeudi dans un cimetière militaire de la banlieue nord de Moscou, lors d'une cérémonie réservée aux très proches.

Les critiques de la contre-offensive des forces ukrainiennes face aux troupes russes devraient "la fermer", a estimé le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kouleba.

