Ukraine : sous les sirènes et les alertes, la rentrée des classes malgré tout

l'école en temps de guerre

Les enfants ukrainiens ont débuté, vendredi, leur deuxième année scolaire depuis que la Russie a lancé son offensive en Ukraine, en février 2022. Celle-ci oblige les élèves à suivre des cours en ligne et dans des abris souterrains anti-bombardements dans plusieurs régions. Au cours des 18 derniers mois, plus de 1 300 écoles ont été détruites. Mais les dangers n'empêcheront pas les petits ukrainiens de retourner une nouvelle fois sur les bancs de l'école.

Une "première cloche" retentit dans toutes les écoles ukrainiennes pour célébrer une journée de savoir et symboliser l’ouverture des salles de classe en Ukraine. Dans le pays, le 1er septembre marque le début de l’année scolaire. Mais la guerre qui fait rage perturbe les traditions les plus ancestrales.

Dans la banlieue de Kiev, Vlad se remémore ce jour de rentrée. Cette année, il y a assisté avec ses propres enfants, âgés de 6 et 8 ans, vêtus d’habits de fête traditionnels. "À 9 h du matin, toutes les classes se mettent en rang, et les dirigeants de l’école prononcent des discours. Puis, un élève plus âgé entre, portant sur ses épaules un jeune élève qui sonne une cloche. Ils passent devant tous les enseignants et les élèves en rang, et cela symbolise le début de la nouvelle année scolaire", explique-t-il.

Cette année, les enfants de Vlad ont de nouvelles habitudes qui viennent s’ajouter aux anciennes traditions. Au premier jour d’école, le père de famille ukrainien a apporté un sac de secours pour chacun de ses enfants. Ils seront conservés dans l’abri anti-aérien de l’école tout au long de l’année scolaire. Les objets recommandés incluent une couverture, un masque respiratoire, des médicaments essentiels ainsi qu’un jouet préféré.

Pour Olga, résidente de la capitale, se préparer pour la nouvelle année scolaire a été plus facile cette année qu’il y a douze mois. "L’année dernière, beaucoup de magasins étaient fermés", dit-elle. "Cette année, la situation est meilleure, et il est possible d’acheter des vêtements et des chaussures pour l’école".

L’école privée de sa fille est aussi mieux préparée : après des attaques russes sur des infrastructures ayant causé des coupures d’électricité généralisées l’hiver dernier, l’école dispose maintenant d’un générateur capable de maintenir le courant.

Mais le premier jour de l’année scolaire ne s’est pas passé comme prévu pour Olga. Après que sa fille de 8 ans est arrivée à l’école, elle a reçu un message l’informant que tous les élèves et le personnel de l’école avaient été évacués vers une place voisine sur ordre de la police après une alerte à la bombe visant toutes les écoles de la ville.

Sirènes et abris

De telles perturbations sont devenues habituelles depuis que la Russie a lancé son offensive contre l'Ukraine. Vendredi matin, les sirènes d’alerte aérienne ont retenti au-dessus de Kiev, amenant les habitants à quitter leur lit pour se réfugier dans des abris ou des endroits sûrs. "Parfois, il peut y avoir trois sirènes en une nuit", explique Olga. Le jour suivant, sa fille peut avoir des difficultés pour se concentrer sur son travail.

Les sirènes sonnent également durant la journée, perturbant les cours. "Durant la sirène, le processus éducatif doit être interrompu, et tous les élèves vont dans l’abri", indique Anna Sydoruk, directrice des opérations à Osvitoria, une ONG basée en Ukraine et travaillant dans le domaine de l’éducation. "Si les circonstances le permettent, ils peuvent y poursuivre les leçons".

Aujourd’hui, toutes les écoles d’Ukraine sont supposées disposer d’un abri anti-aérien certifié sur site, même si certaines n’ont pas encore été en mesure de réhabiliter les sous-sols.

"Un abri est aujourd’hui le critère principal au moment de choisir une école", explique Iryna, habitant à Kiev, et dont la fille de 11 ans a été inscrite dans une nouvelle école cette année, l’ancienne ne disposant pas d’un abri sur site. "Maintenant, dit-elle, s’il y a une attaque de roquettes, je sais que mon enfant est en sécurité parce qu’elle peut être emmenée dans un abri immédiatement".

Mais bien qu’en sécurité dans l’abri, les circonstances ne permettent parfois pas d’étudier de façon interrompue.

Il peut y avoir un problème de place pour permettre à chaque élève d'étudier confortablement, cela peut devenir bruyant avec les classes travaillant côte à côte, et l’attaque en cours peut être trop éprouvante pour que les enseignants et les élèves se concentrent sur autre chose.

Des enfants étudient dans un abri anti-aérien dans le sous-sol d'une école après un signal d'alarme à Kiev, en Ukraine, le 23 mars 2023. © Genya Savilov, AFP

Étudier en ligne et en présentiel

Vlad et Olga sont reconnaissants du fait que leurs enfants soient scolarisés. Les systèmes anti-aériens de défense – comme le système américain Patriot –, ont permis de réduire drastiquement les frappes mortelles dans la capitale, bien qu’il existe toujours des risques de chutes de débris de missiles et de drones détruits.

De meilleurs systèmes de défense permettent aux enfants d’aller à l’école en sécurité et d’assister aux cours en présentiel. De nombreux élèves à Kiev étudient en ligne seulement en cas d’alerte d’attaque aérienne les empêchant, eux, ou les enseignants, de se rendre à l’école le matin.

Ailleurs dans le pays, la situation est différente. À travers l’Ukraine, seulement un tiers des enfants en âge d’aller à l’école assistent aux cours en présentiel, un tiers apprend entièrement en ligne, et les autres utilisent une approche mixte. C’est ce qui ressort d’un dernier rapport de l’Unicef.

Dans l’est et le sud de l’Ukraine, les élèves ont moins de chances d’apprendre en présentiel et de pouvoir fréquenter régulièrement les camarades de classe. Selon l’Unicef, plus de 1 300 écoles ont été complètement détruites en Ukraine, la plupart dans l’est du pays. Au mois de septembre, des régions "proches de la ligne de front vont commencer l’année scolaire en ligne uniquement", explique Anna Sydoruk.

Il y a cependant une volonté nationale de maintenir l’accès à l’éducation, peu importe les circonstances. Des projets conduits par des ONG telles que Osvitoria et Space of Knowledge (Espace de savoir), visent à améliorer l’accès au matériel digital et aux ressources pédagogiques.

Dans la métropole de Kharkiv (dans l’Est) – où des missiles russes peuvent atteindre la ville d’une minute à l’autre, ne laissant pas assez de temps pour se rendre des salles de classe aux abris – le maire Ihor Terekhov a affirmé, en début de semaine, que 60 salles de classe souterraines ont été construites dans des stations de métro. Ces classes ont créé de l’espace pour plus de 1 000 enfants afin de leur permettre d’étudier en présentiel, ont déclaré les autorités de la ville.

Une salle de classe installée pour les élèves dans une station de métro à Kharkiv, en Ukraine, le 1er septembre 2023. © Sergey Bobok, AFP

Manque de connaissances

La proximité des combats rend l’apprentissage plus compliqué en général. À Mykolaïv – ville portuaire du sud de l’Ukraine proche de la ligne de front de Kherson –, une étude datant de mai 2023 a montré qu’en moyenne, les enfants ne consacraient que 16 heures par semaine à des activités éducatives de tout genre, et 50 % des enfants ont consacré moins de 10 heures hebdomadaires à l'apprentissage.

Le tableau général de l’éducation en Ukraine semble montrer un manque grandissant de connaissance.

"Tous les enfants d’Ukraine ont leur expérience de la guerre, d’une manière ou d’une autre. Le stress et les expériences traumatisantes affectent leur apprentissage, leur concentration et leur mémoire", explique Maryna Chaban, psychologue à Voices of children ("Voix d’enfants"), une fondation caritative apportant un soutien psychologique aux enfants en Ukraine.

De nombreux élèves prennent ainsi du retard. Selon l’Unicef, environ la moitié des enseignants en Ukraine ont signalé une détérioration des capacités linguistiques des élèves ainsi qu’en lecture et en mathématiques.

À Kiev, les enfants de Vlad ont été inscrits dans une nouvelle école pour cette année scolaire, pour notamment éviter les nombreux départs de professeurs.

Dans les premiers jours de la guerre, le ministère ukrainien de l’Éducation et de la Science a estimé à 22 000 le nombre d’enseignants ayant quitté le pays. Environ 900 éducateurs ont rejoint les forces armées ukrainiennes.

Afin de compenser ce manque à gagner, le gouvernement ukrainien a lancé le programme "Enseigner pour l’Ukraine", afin de permettre aux diplômés de toute discipline d’accéder, avec une procédure accélérée, à des postes d’enseignants. L’année dernière, la classe de la fille de Vlad a été dirigée par un étudiant en droit de premier cycle.

"Demain, nous avons des leçons"

Les jeunes élèves en Ukraine peuvent vaguement se souvenir de ce qu’était l’école avant le début de l’invasion russe. Les élèves plus âgés, eux, sont déjà passés par deux ans de perturbations dans leurs études à cause de la pandémie de Covid-19.

La flexibilité et l’adaptabilité sont désormais des compétences quotidiennes pour les enseignants et les élèves. "Avant, dans les écoles publiques, c’était très traditionnel, les professeurs enseignaient et les enfants écoutaient", explique Olesia Bozhko, fondatrice de Space of Knowledge. "Nous accordons beaucoup plus d’importance à la communication maintenant".

À Kiev, la fille d’Olga était "dans un bon état d’esprit" vendredi, malgré un jour d’école perturbé. "Cela a été présenté comme une aventure amusante et une opportunité de sortir marcher en dehors de l’école", indique Olga.

Les enfants de Vlad ont tendance à trouver "amusant" leur trajet vers l’abri de l’école, car tous les élèves s’y rendent ensemble.

Dans beaucoup de cas, les écoles sont devenues une importante source de réconfort et de cohérence pour les élèves qui vivent la guerre.

"Lorsque cette invasion a commencé, tout a changé dans la vie de ces enfants", explique Anna Sydoruk. "Il est très important pour eux d’avoir des leçons chaque jour et de voir le professeur. Ce n’est pas qu’une question de connaissances, c’est aussi une question de soutien psychologique".

"Nous vivons des moments sans savoir à quoi s’attendre dans l’instant qui suit", ajoute Maryna Chaban. "Mais l’apprentissage donne de l’espoir pour demain, demain viendra, demain, nous apprendrons".

Cet article a été traduit de l’original en anglais.

