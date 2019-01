Derrière le retrait de la CAN-2019 au Cameroun, un scandale financier ?

France 24

Par : Patrick FANDIO | Marcel AMOKO | Guy Marie BANDOLO

Le Cameroun s'est vu retirer l'organisation de la CAN-2019, qui se déroulera finalement dès juin en Égypte. La faute à des retards considérables dans les chantiers des stades et d'infrastructures. La situation a créé une polémique dans le pays, notamment autour du coût élevé de ces chantiers, évalué par certains lanceurs d'alerte à près de 1,8 milliard d'euros. Et s'ajoutent à cette somme faramineuse des allégations de surfacturations, de pots-de-vin et de corruption.