De retour sur l'île de la Réunion avec "les enfants de la Creuse" volés à leurs parents

Billet retour © FRANCE 24

Par : Clovis CASALI Suivre | Julien SAUVAGET

En 1963, plus de 2—000 enfants réunionnais furent arrachés à leurs parents et déportés en métropole par les autorités françaises. L’objectif ? Repeupler certains départements vidés par l’exode rural, dont celui de la Creuse. Devenus "pupilles de l’État" et placés en famille d’accueil, ils y ont été asservis comme ouvriers dans des fermes ou des usines. Nos reporters, 55 ans après, ont accompagné certains d’entre eux pour leur retour, parfois difficile, sur leur île natale.