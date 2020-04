Coronavirus : la France de la solidarité

A Paris, le chef Antoine prépare des repas pour les distribuer aux sans-abris, durement frappés par la crise sanitaire © FRANCE 24

Alors que la France vit sa troisième semaine de confinement pour lutter contre la propagation du Covid-19, la solidarité s’organise plus que jamais. De la fabrication artisanale de masques et de visières de protection, à la distribution de repas aux plus vulnérables, les initiatives solidaires se multiplient sur tout le territoire. À Paris et en Normandie, nos reporters Julie Dungelhoeff et Clovis Casali sont allés à la rencontre de ces Français qui refusent de baisser les bras et veulent aider celles et ceux qui sont les plus frappés par cette crise inédite.