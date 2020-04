Alors qu'en France, l’union sacrée a prévalu face à l’irruption de la pandémie de Covid-19, cette dernière semble se fissurer à mesure qu’apparaissent les premières questions sur la gestion de la crise sanitaire et sur l'après-pandémie.

Publicité

De plus en plus de questions se posent : faut-il ou non généraliser le port du masque pour freiner la progression de la pandémie de coronavirus ? Doit-on aller plus loin, et surtout plus vite, dans l’usage de la chloroquine, ce médicament initialement développé contre le paludisme et les lupus ? Ou encore, faut-il surveiller étroitement les mouvements de tout un chacun, afin d’éviter une deuxième vague de contamination, une fois le confinement levé ? Débat entre nos invités, autour de Raphaël Kahane.

Nos invités :

- Corinne Lepage, avocate, ancienne ministre de l’Environnement, présidente de CAP21/Le Rassemblement Citoyen

- Anne Nivat, grand reporter, reporter de guerre, indépendante

- Philippe Douste-Blazy, médecin cardiologue, ancien ministre de la Santé, président de UnitLife

>> À voir : REPORTERS - "Coronavirus : la France de la solidarité"

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne