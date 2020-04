L'Entretien

J.-M. Blanquer : "Non, le retour à l’école sur la base du volontariat n’est pas un accroc à la loi de 1882"

Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, le 23 avril 2020. © FRANCE 24

Dans un entretien accordé à France 24 et RFI, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, revient sur la reprise progressive de l'école prévue à partir du 11 mai 2020 et basée sur le volontariat. Il met également en garde contre les conséquences du décrochage scolaire, qu'il qualifie de "catastrophe éducative mondiale".