Alors que la fin du confinement strict est prévue dans moins de quinze jours en France, les interrogations sont nombreuses : y aura-t-il assez de masques et de tests de dépistage ? Faut-il rouvrir en premier les écoles ?... Comment s'organiser ?

On sent bien que le 11 mai 2020 ne sera pas, ne pourra pas être "le 17 mars", date d'entrée dans le confinement et dernier jour du "monde d'avant". Plus rien ne sera jamais comme avant, a-t-on désormais coutume d'entendre. Est-ce vraiment le cas, et si oui, à quoi ressemblera le monde d’après la crise du Covid-19 ? Sera-t-il plus libéral, plus solidaire, ou plus national avec le retour des frontières ? Débat avec nos invités, autour de Raphaël Kahane.

Nos invités :

- Natacha POLONY, directrice de la rédaction de l’hebdomadaire Marianne

- Laurent JOFFRIN, directeur de la rédaction et de la publication du quotidien Libération

- Alain MADELIN, ancien ministre français de l'Économie

