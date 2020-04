L'Entretien

Dans un entretien accordé à France 24 et RFI, Audrey Azoulay, Directrice générale de l'Unesco, revient sur la lutte contre la pandémie de Covid-19 et sur les mesures de confinement mises en place dans de nombreux pays, isolant plus de la moitié de l’humanité.

"Au plus fort de la crise, nous avons eu 1,5 milliard d’enfants, de jeunes, d’étudiants, de public scolaire en dehors de l’école - soit plus de 90% des enfants scolarisés", affirme Audrey Azoulay, Directrice générale de l'Unesco, dans un entretien accordé à France 24 et RFI, alors que de nombreux pays ont imposé un confinement de leur population pour lutter contre la pandémie de coronavirus.

"C’est vraiment une situation sans précédent et ce que cela montre aussi pour ces jeunes, c’est que cette fermeture des écoles pèse plus lourd sur les plus défavorisés. Il y a des inégalités très fortes", notamment d'un point de vue social et numérique.

