Écolo mais pas trop : une contradiction française

C EST EN FRANCE © FRANCE 24

Par : Nadia CHARBIT | Stéphane BERNSTEIN | Stéphanie CHEVAL | Sonia BARITELLO | Joanna COCKERELL | Laura WELFRINGER 14 mn

Cette semaine, "C'est en France" s'intéresse au rapport des Français à l’écologie. Selon une étude récente, 69% des Français sont pessimistes concernant l’avenir de la planète. Pour autant, 72% déclarent s’intéresser de plus en plus aux enjeux écologiques. Une prise de conscience qui s’accompagne souvent de gestes plus vertueux au quotidien, même s'ils restent de gros progrès à faire.