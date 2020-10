Crise du Covid-19 : perquisitions chez Olivier Véran, Édouard Philippe, Agnès Buzyn et Sibeth Ndiaye

Le ministre de la Santé Olivier Véran et l'ancien Premier ministre Édouard Philippe lors d'une réunion sur la crise du Covid-19, le 25 mai 2020. © Reuters Pool

Texte par : FRANCE 24 Suivre 3 mn

Le domicile et les bureaux du ministre de la Santé, Olivier Véran, ont été perquisitionnés jeudi matin dans le cadre d'une information judiciaire sur la gestion de la crise liée au Covid-19. D'autres perquisitions ont eu lieu aux domiciles de plusieurs membres du gouvernement en poste au plus fort de la crise, comme chez Édouard Philippe, Agnès Buzyn et Sibeth Ndiaye.