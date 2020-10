Enseignant décapité : des manifestations prévues dans toute la France

D'importantes manifestations sont attendues dimanche partout en France en hommage au professeur Samuel Paty, assassiné vendredi pour avoir montré à ses élèves des caricatures de Mahomet. Cet attentat a suscité une énorme émotion. Dix personnes ont été placées en garde à vue dans le cadre de l'enquête.

Publicité Lire la suite

Deux jours après l'assassinat d'un enseignant décapité vendredi dans les Yvelines par un jeune homme Russe tchétchène, des rassemblements sont prévus dimanche un peu partout en France pour lui rendre hommage.

Les responsables des principaux partis politiques, associations et syndicats manifesteront dimanche à 15H00 à Paris, place de la République, et dans de nombreuses autres villes dont Lyon, Toulouse, Strasbourg, Nantes ou encore Marseille, Lille et Bordeaux.

Le patron de La République en marche, Stanislas Guerini, le leader de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, le patron du Parti socialiste, Olivier Faure, et celui d'Europe-Ecologie-Les Verts, Julien Bayou, ont notamment confirmé leur participation. Leurs partis politiques respectifs ont également appelé à se joindre aux rassemblements.

Le journal Charlie Hebdo s'est également associé à l'appel dans la capitale. La place de la République, traditionnel lieu de manifestations à Paris, avait été l'épicentre de l'énorme défilé du 11 janvier 2015 après les attentats de Charlie Hebdo et de l'Hyper cacher, qui avait rassemblé environ 1,5 million de participants.

Vendredi, Samuel Paty a été assassiné pour avoir montré des caricatures de Mahomet dans une de ses classes. Face à cette horreur, avec @DessinezCL, @SOS_Racisme et des syndicats de professeurs, nous appelons à un rassemblement dimanche 18/10 à 15h, place de la République à Paris. pic.twitter.com/UP7AmsC1jR — Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) October 17, 2020

L'Association des maires de France (AMF) a également appelé samedi toutes les communes à rendre hommage à la victime, proposant "d'afficher sur leurs bâtiments le mot-dièse #JeSuisEnseignant, de respecter une minute de silence lors de la prochaine réunion du conseil municipal et choisir un jour de mise en berne du drapeau de la mairie".

L'hommage national à Samuel Paty, l'enseignant décapité , se tiendra mercredi, a indiqué l'Élysée samedi 17 octobre. Cet hommage est organisé en coordination avec la famille et le lieu où il se déroulera n'a pas encore été annoncé.

Des hommages spontanés

Dès samedi, plusieurs centaines de personnes se sont réunies à Nice ou à Rennes pour dénoncer un "acte de barbarie" et défendre "les valeurs de la démocratie".

Par ailleurs, un millier de parents, élus ou simples citoyens de toutes générations se sont rassemblés avec émotion devant l'établissement scolaire où enseignait le professeur d'histoire à Conflans-Sainte-Honorine. Certains brandissaient des pancartes "Je suis instit" ou "Je suis enseignant".

La ville de Conflans sous le choc après l'assassinat de Samuel Paty 00:50

Le point sur l'enquête

Les faits se sont déroulés vers 17 heures le vendredi 16 octobre, près du collège du Bois d'Aulne de Conflans-Sainte-Honorine, selon une source policière. Les policiers de la brigade anticriminalité (BAC) de la ville ont été appelés pour un individu suspect rôdant autour d'un établissement scolaire, selon cette source. Sur place, ils ont découvert la victime et, 200 mètres plus loin à Éragny, ont tenté d'interpeller un homme armé d'un couteau qui les menaçait et ont fait feu sur lui.

L'assaillant est un jeune Russe tchétchène de 18 ans. Connu pour des antécédents de droit commun, son casier judiciaire était toutefois vierge et il n'était pas connu des services de renseignement pour radicalisation, selon plusieurs sources proches du dossier. Un message adressé à Emmanuel Macron, "le dirigeant des infidèles", expliquant vouloir se venger de celui "qui a osé rabaisser Mouhammad" et la photo de sa victime décapitée ont été retrouvées stockées dans son téléphone. Ils avaient également été postés sur Twitter.

Confiée au parquet antiterroriste, l'enquête a conduit à l'interpellation de dix personnes. Parmi elles, un militant islamiste très actif, Abdelhakim Sefrioui.

Abdelhakim Sefrioui avait accompagné début octobre au collège du Bois d'Aulne de Conflans-Saint-Honorine, le père d'une élève pour demander le renvoi de la victime, qui avait montré des caricatures du prophète Mahomet à ses élèves.

Se présentant comme "membre du Conseil des imams de France", il avait diffusé il y a quelques jours une vidéo dans laquelle il dénonçait le professeur.

Abdelhakim Sefrioui, membre du conseil des imams de France a participé à cette fatwa contre le professeur #SamuelPaty

ainsi que la Grande Mosquée de Pantin qui a l’a relayée.

J’espère que leur responsabilité sera engagée. pic.twitter.com/AYccj4vUm8 — Waleed Al-husseini (@W_Alhusseini) October 17, 2020

Parmi les personnes interpellées, figure le parent d'élève impliqué dans ce différend avec Samuel Paty sur la diffusion en classe des caricatures de Mahomet. La demi-soeur de ce parent d'élève a rejoint l'organisation État islamique en 2014 en Syrie et elle est recherchée par la justice antiterroriste.

Trois personnes de l'entourage non familial de l'assaillant ont par ailleurs été arrêtées. Quatre autres personnes, dont un mineur, issues de l'entourage familial du suspect, avaient été interpellées auparavant à Évreux, dans l'Eure.

Avec AFP

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne