Enseignant assassiné : l'assaillant et un parent d'élève ont échangé des messages avant l'attaque

Le parent d'élève qui avait appelé à une mobilisation sur les réseaux sociaux contre Samuel Paty, le professeur décapité vendredi près de son collège de Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines), a échangé des messages par téléphone avec l'assaillant dans les jours qui ont précédé l'attaque.

Le père de famille, qui s'indignait du cours dispensé par Samuel Paty sur la liberté d'expression, a échangé des messages avec l'assaillant dans les jours qui ont précédé l'attaque, a révélé mardi 20 octobre une source proche du dossier.

Ces échanges ont eu lieu sur la messagerie WhatsApp, a ajouté cette source proche, confirmant une information de BFMTV, sans donner de précisions sur leur contenu.

Le père de la collégienne avait donné son numéro de téléphone sur Facebook dans un message accompagnant une vidéo diffusée le 8 octobre, dans laquelle il appelait à la mobilisation contre Samuel Paty, après un cours sur les caricatures de Mahomet auquel, disait-il, avait assisté sa fille.

Cette dernière, scolarisée en 4e, faisait bien partie d'une classe à laquelle Samuel Paty a dispensé un cours sur la liberté d'expression, le 6 octobre, mais elle était absente ce jour-là, selon une source proche du dossier.

En garde à vue

Il avait diffusé le 12 octobre sur YouTube une nouvelle vidéo prenant pour cible l'enseignant, où on l'apercevait en compagnie du militant islamiste Abdelhakim Sefrioui.

Les deux hommes étaient en garde à vue mardi après-midi dans cette enquête antiterroriste, avec 14 autres personnes dont cinq collégiens.

Par ailleurs, la fermeture de la mosquée de Pantin (Seine-Saint-Denis), ordonnée par Gérald Darmanin pour avoir notamment relayé une vidéo dénonçant le cours de Samuel Paty, sera effective mercredi soir, a-t-on appris de sources concordantes.

"Le délai d'exécution de la fermeture est de 48 h, donc la mosquée sera fermée mercredi soir", a indiqué à l'AFP une source proche du dossier, une information confirmée par l'entourage du ministre de l'Intérieur.

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait annoncé lundi soir sur TF1 avoir "demandé au préfet de Seine-Saint-Denis de faire fermer la mosquée de Pantin", située en banlieue nord de Paris.

L'établissement sera fermé pour une durée de six mois, et la notification de fermeture a été transmise dès lundi soir, a précisé la première source.

L'hommage des députés

Réunis sur les marches du Palais Bourbon, l'ensemble des députés, ceints de leur écharpe tricolore et masque sur le visage, ont observé, mardi, une minute de silence en hommage au professeur Samuel Paty.

De l'extrême gauche avec Jean-Luc Mélenchon, à l'extrême droite avec Marine Le Pen, tout le spectre politique était représenté.

La Représentation nationale unie, debout et résolue pour combattre les ennemis revendiqués de la démocratie, de la raison et des Lumières.



Hommage à Samuel Paty, lâchement assassiné parce qu'il développait l'esprit critique de nos enfants.



Une nouvelle minute de silence a également été observée dans l'hémicycle à 15 h pour députés et gouvernement, en début de séance.

Samuel Paty, recevra la légion d'honneur à titre posthume, a par ailleurs annoncé Jean-Michel Blanquer, ajoutant qu'une minute de silence et une "séquence éducative" auront lieu le 2 novembre dans tous les établissements "sans exception".

"La légion d'honneur lui sera remise à titre posthume et il sera fait commandeur des palmes académiques, c'est emblématique car c'est l'ordre qui va avec les professeurs et le monde de l'éducation, et le martyr de Samuel Paty vaut bien cette reconnaissance de son institution", a annoncé le ministre de l'Éducation nationale dans une interview.

Le président Emmanuel Macron a choisi la cour de la Sorbonne, lieu symbolique de l'esprit des Lumières et de l'enseignement, comme lieu de l'hommage national qui sera rendu à Samuel Paty, mercredi, à 19 h 30.

